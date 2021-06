von Thomas Güntert

Die 84. Tour de Suisse machte Halt in der Jestetter Nachbargemeinde Neuhausen am Rheinfall. Am Montag um 13 Uhr gab der 2020 neu gewählte Gemeindepräsident Felix Tenger den Startschuss für die zweite Etappe und schickte mehr als 150 Profifahrer auf die 173 Kilometer lange Strecke nach Lachen im Kanton Schwyz. In der ersten Startreihe waren der Weltmeister Julian Alaphilippe und Stefan Küng, der am Vortag das Zeitfahren in seiner Heimatstadt Frauenfeld gewonnen hatte und im gelben Trikot starten durfte.

Das mehr als 150-köpfige Fahrerfeld der Tour de Suisse absolvierte auf der zweiten Etappe eine neutralisierte Runde entlang des Rheinfallbeckens. | Bild: Thomas Güntert

Nach dem Start auf dem ehemaligen SIG-Areal erfolgte eine neutralisierte Runde über das Rheinfallbecken. Nachdem der Rhein bei Schaffhausen überquert wurde, wurde das Rennen frei gegeben. Bei der Durchfahrt des Pelotons war die Strecke für rund 15 Minuten für den Verkehr gesperrt. Die Sicherung erfolgte durch den Sicherheitsdienst der Tour de Suisse, das örtliche Organisationskomitee und die Polizei.

Die Strecke

Die Strecke führte über Stein am Rhein entlang dem Bodensee und weiter ans Ziel am Zürichsee. Nachdem die Tour de Suisse vor zehn Jahren das bisher letzte Mal den Rheinfall passierte, war Neuhausen nun erstmals Etappenort. Der Verein Ortsmarketing Neuhausen am Rheinfall ist Träger des Neuhauser Tour de Suisse Projektes und will sich einer breiteren nationalen und internationalen Öffentlichkeit präsentieren. Die Gemeinde mit dem größten Wasserfall Europas erhofft sich durch die Fernsehübertragung des weltweit viertgrößten Radspektakels in mehr als 120 Länder einen Werbeeffekt.

„Dank der Unterstützung von lokalen Sponsoren kann der Anlass auch finanziell gut gestemmt werden“, sagte der OK-Chef Stephan Bühler. Beim Start waren einige Zuschauer aus dem Jestetter Zipfel vor Ort. „Diese Atmosphäre ist einfach etwas ganz Besonderes“, sagte der 84-jährige Edgar Maier aus Jestetten, der jedes Mal live dabei ist, wenn die Tour in die Region kommt. In diesem Jahr ist jedoch alles etwas anders.

Die Tour de Suisse wurde auf ein einfaches Radrennen reduziert und soll nahezu ohne Zuschauer und Programm stattfinden. Es gibt ein Schutzkonzept, das für Radsportteams auf einer Blasen- und Teststrategie basiert. Statt einer kilometerlangen Werbekolonne fährt in diesem Jahr ein mobiles Labor mit, in dem Fahrer und Begleitpersonen regelmäßig auf Corona getestet werden. Die Start- und Zielbereiche sind wie die Bergpreis- und Sprintwertungen für Zuschauer gesperrt. „Auf sämtliche ‚Side Events‘ wird verzichtet“, sagte Bührer. Die achttägige Schweizer Landesrundfahrt endet am kommenden Sonntag nach mehr als 1000 Kilometer mit der Königsetappe über Oberalp-, Lukmanier- und Gotthardpass in der Alpenmetropole Andermatt.