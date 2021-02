von Ralf Göhrig

Die Corona-Pandemie wütet, das Leben steht weitgehend still und auch die Fasnachtssaison 2021 fällt nahezu ins Wasser. Zumindest werden die üblichen Fasnachtsveranstaltungen nicht stattfinden, gleichwohl fällt Fasnacht aber nicht aus, denn Not macht erfinderisch. Daher hat sich die Narrenzunft Altenburg überlegt, wie etwas Abwechslung ins Dorfleben gebracht werden könnte. Dazu wurden in den vergangenen Wochen zwei Aktivitäten im Internet ins Leben gerufen.

Närrische Aktionen im Internet Die Fasnacht findet in Altenburg in diesem Jahr weitgehend virtuell statt. Es gibt den Tanzvideowettbewerb zum Hit „Jerusalema“, einen Böög-Wettbewerb und weitere Aktionen auf der Internetseite

In der ersten Aktion starteten die Altenburger Narren eine „Jerusalema“- Challenge für alle Narren im Jestetter Zipfel und Umgebung. Diese sollten bis zum 31. Januar ihre Beiträge zusenden. Die Narrenzunft wird nun ein entsprechendes Video mit dem Tanz zusammenschneiden und veröffentlichen.

Die Narrenzunft Altenburg verlegt die diesjährige Fasnacht weitgehend ins Netz. | Bild: Ralf Göhrig

Außerdem sind alle aus dem Jestetter Zipfel, die sich als Narren fühlen, aufgerufen, einen Böög zu basteln. Diese Böögs können bis zum 5. Februar bei der Narrenzunft abgegeben werden, die anschließend die Altenburger Dorfmitte mit den Figuren schmückt. Auf der Internetseite der Narrenzunft wird eine Galerie erstellt und jeder Besucher kann seinen Böög-Favoriten bis zum 16. Februar elektronisch bewerten. Der Sieger wird am Aschermittwoch auf der Internetseite bekannt gegeben.

Die Narrenzeitung wird allerdings auch in dieser Saison von freundlichen Narren auf den Straßen verkauft. | Bild: Ralf Göhrig

Um trotz der aktuellen Lockdown- und Corona-Situation einen Hauch von Fasnacht zu verbreiten, verkauft die Narrenzunft am Samstag, 13. Februar, die Narrenzeitung auf den Straßen und an den Haustüren unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Zusätzlich wird die Altenburger Narrenzeitung im Dorfladen zum Verkauf ausgelegt.

Da das Ausrufen der Fasnacht durch den morgendlichen Weckruf der Narren am Schmutzige Dunschtig nicht möglich ist, starten die Narren auf ihrer Internetseite einen virtuellen Auftritt. Ab dem Schmutzige Dunschtig bietet die Zunft jedem Narren virtuell die Möglichkeit, sich die Fasnacht nach Hause zu holen. „Genießen wir die Fasnacht auf dem heimischen Sofa“, sagte Säckelmeister Kay Unzicker im Gespräch mit dieser Zeitung. In einem Kurzfilm wird Oberzunftmeister Robert Binkert die Fasnacht 2021 in Altenburg ausrufen. Außerdem können Filme von den Auftritten vom vergangenen Schnörri-Obed angesehen werden.