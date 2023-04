Der SV Jestetten hat in seiner Hauptversammlung trotz intensiver Bemühungen keine Nachfolger für die beiden Co-Vorsitzenden Markus Hitz und Michael Mülhaupt gefunden. Beide hatten vor der Versammlung den Wunsch geäußert, ihre Ämter abzugeben. Nun wird laut Mitteilung des Vereins innerhalb der nächsten drei Monate eine außerordentliche Versammlung angesetzt, in der die Nachfolge geklärt werden soll.

Der Vorsitzende Markus Hitz berichtete von einem aktiven Vereinsjahr, das neben dem Spielbetrieb von Veranstaltungen wie der alljährlichen Sportwoche und der Mitwirkung am 1150-Jahr-Jubiläum der Gemeinde geprägt war. Hitz stellte wie schon seine Vorgänger fest, dass die Moral der Mitglieder bei den Arbeitseinsätzen zu wünschen übrig lässt.

Erste Mannschaft im Abstiegskampf

Bei den Berichten zu den Aktiven wurde klar, dass diese nicht sonderlich gut in die Rückrunde gestartet sind. Die Erste Mannschaft steckt weiter tief im Abstiegskampf der Bezirksliga, auch weil sie an einer Verletzungsmisere leidet. Eine sorgenfreie Saison spielt die Zweite in der Kreisliga B. Die Bilanz der Jugendabteilung von Jugendleiter Tobias Erlemann konnte sich sehen lassen.

Neben dem regulären Spielbetrieb, der von der A- bis C-Jugend als Spielgemeinschaft „Jestetter Zipfel“ läuft, organisiert der SVJ-Nachwuchs eine Reihe von Veranstaltungen, um die anfallenden Kosten zu decken. Erlemann kündigte zwar an, seinen Posten 2024 abzugeben, arbeitet derzeit aber mit hoher Intensität an einer Nachfolgelösung.

Besser als bei den Vorsitzenden lief die Neuwahl zum Protokollführer. Marcel Klaus wurde von den Mitgliedern als Nachfolger von Patrick Furlani gewählt. Kassierer Lorenzo Foglia und Michael Horvath als Beisitzer wurden ebenfalls für zwei weitere Jahre bestätigt. Markus Breitfeld und Moritz Görz als zusätzliche Beisitzer verstärken den Vorstand.

Bei den Ehrungen wurde unter anderem Bernhard Henninger für 50 Jahre Mitgliedschaft gewürdigt, Andreas Rey für 30 Jahre. Die goldene Ehrennadel für 20-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Lorenzo Foglia und Philipp Würthenberger.

Thema war zudem eine Satzungsänderung, in der es darum ging, eine Ehrenamtspauschale neu in die Vereinsstatuten zu integrieren. Damit schafft sich der Verein die Möglichkeit, engagierten Mitgliedern einen kleinen finanziellen Ausgleich zu geben. Dies sei ein Anreiz, sich auch weiterhin ehrenamtlich zu engagieren.