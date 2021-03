Sie blüht richtig auf, wenn sie von ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen erzählt. Chiara Jelk (26) ist seit März Sozialarbeiterin an der Schule an der Rheinschleife in Jestetten. Ihr Start fiel in den ersten Corona-Lockdown. Trotzdem hat die 26-Jährige in ihrer neuen Aufgabe schon einiges erlebt und bewegt. Kürzlich gab sie ihren ersten Bericht im Gemeinderat.

Schule fasziniert sie seit jeher

„Ich wollte etwas mit Menschen tun. Schule fasziniert mich seit jeher, aber Lehrer wollte ich nicht werden. So habe ich mich für die Sozialarbeit entschieden“, beschreibt sie am Telefon ihre Motivation, diesen Beruf zu ergreifen. Sie klingt überzeugend, begeistert. „Ja, es ist absolut mein Traumberuf.“

Das Selbstwertgefühl stärken

Das Schöne sei, den Kindern immer wieder zu zeigen, wie viel sie eigentlich schon können. Ihr Ziel ist es, Kinder zu begleiten, damit die an sich glauben, sich weiterentwickeln, deren Selbstwertgefühl zu stärken. Sie schätzt den Kontakt mit Eltern, Lehrern und Menschen in anderen Berufen.

Breit gefächertes Aufgabenfeld

„Der Alltag ist unglaublich abwechslungsreich, ich lerne ständig etwas dazu“, schwärmt sie. An jeder Schule gebe es Kinder mit besonderen Benachteiligungen, auch Einzelfälle, die viel Unterstützung bräuchten. Vor diesem Hintergrund gestalte sich ihr Aufgabenfeld breit gefächert.

Anruf vom Deutschen Roten Kreuz

Sie erinnert sich noch gut an den November 2019. Michael Guldi, Leiter der sozialen Dienste im DRK-Kreisverband, jetzt ihr Chef, rief sie an. „Ich war erst einmal überrumpelt.“ Aber für sie, die in Jestetten aufgewachsen ist, stand sofort fest: „Dieses Angebot kann ich nicht ausschlagen.“ Jelk kennt die Strukturen, die Netzwerke. Mit einem Augenzwinkern verrät sie, dass sich an der Schule viel verändert habe, seit sie selbst noch die Schulbank drückte.

Und dann kamen Corona und Lockdown

Anfang März begann die 26-Jährige an ihrem neuen Arbeitsplatz, schon zwei Wochen später kam der Lockdown mit der Schulschließung. „Ich hatte Glück, dass ich es noch vor dem Lockdown geschafft habe, in alle Klassen zu gehen und mich vorzustellen.“ Trotz Corona sei es gelungen, ihre Projekte zu verwirklichen. Über die digitalen Medien blieb sie in Kontakt mit Eltern und Lehrern. Über die Lehrer seien Kontakte zu einigen Familien hergestellt worden.

Zur Person Chiara Jelk (26) ist in Jestetten aufgewachsen und besuchte nach der Realschule das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium in Waldshut. Mit 19 zog nach Freiburg, wo sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einer Inklusionsklasse absolvierte. 2014 begann die heute 26-Jährige in Freiburg ihr Studium zur Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin. Nach dem Studium kehrte sie an den Hochrhein zurück und arbeitete zunächst ein Jahr lang an zwei Schulen mit drei Standorten in Laufenburg ehe sie nach Jestetten wechselte.

Mit Ausbruch der Pandemie waren Kinder und Eltern besonders durch Homeschooling vor großen Herausforderungen gestanden. Jelk: „Es haben sich Familien gemeldet, die sonst im Alltag keine Probleme hatten, in denen die Abläufe nun nicht mehr funktioniert haben.“ Kinder seien vor Ängsten vor dem Virus geplagt gewesen und hätten sich kaum auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Einige Kinder seien überfordert gewesen.

Arbeit an der Tagesstruktur

Während die Schule eine sehr gute Struktur für den Online-Unterricht geschaffen habe, war die neue Schulsozialarbeiterin damit beschäftigt, die Kinder zu motivieren, die Ursachen für die Probleme mit dem Unterricht am heimischen PC zu ergründen. „Ich habe mit den Kindern an der Tagesstruktur gearbeitet, alles in enger Absprache mit der Schule“, erzählt Jelk.

Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Jestetten: Die Sozialarbeit an der Schule Wie Chiara Jelk jüngst im Gemeinderat präsentierte, besteht ihre Tätigkeit aus 80 Prozent in der Schulsozialarbeit und 20 Prozent in ergänzenden Betreuungsleistungen für Schulkinder. Schulsozialarbeit ergänzt den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und ist ein Qualitätsmerkmal einer guten Schule in Baden-Württemberg. Seit ihrem Arbeitsbeginn in Jestetten erreichte sie mit der Einzelfallhilfe 88 Kinder und Jugendliche, 34 Erziehungsberechtigte. Insgesamt führte sie 174 Einzel- und Gruppengespräche. Sie hatte 56 Kontakte zu Lehrern, vier zum Jugendamt, elf zu Fachstellen. Sie arbeitete in acht Klassen mit 153 Kindern und Jugendlichen, in drei Gruppen mit insgesamt 30 Kindern in summa summarum 90 Einheiten à 45 Minuten. Die kommunale Jugendarbeit Geleitet wird die Gemeinde-Jugendarbeit von Michael Mothes. Das kommunale Jugendreferat ist auch in Lottstetten aktiv. Der Jugendraum in Jestetten ist in Containern auf dem Parkplatz am Bahnhof, in Lottstetten am Kirchplatz untergebracht. Trotz Corona wurde auch 2020 einiges bewegt, wie Mothes dem Gemeinderat berichtete. Das Jess Ferienprogramm im Sommer konnte mit 24 Angeboten mit 250 Teilnehmern (65 Prozent Jestetter, 28 Prozent Lottstetter Kinder) durchgeführt werden. 42 Kinder und Jugendliche nahmen am Sportcamp mit 14 Aktionen und Vereinssportarten teil. Mothes berichtete über viele Beratungstermine und -fälle sowie einigen Projekten.

Vormittags arbeitet die 26-Jährige im Moment an der Schule, nachmittags im Homeoffice. Es funktioniert. Sie hofft aber, dass das Leben an der Schule bald wieder im gewohnten Rahmen verläuft.