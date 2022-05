von Ingrid Ploss

Professionelle Schauspielkunst war im Musiksaal der Realschule Jestetten zu erleben. Das Forum-Theater Wien war gekommen, um den 120 Schülern der Klassen 9 und 10 einen Klassiker des Schweizer Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt darzubieten: „Der Besuch der alten Dame“.

Theaterspiel nach zwei Jahren Pause

„Nach zwei Jahren Zwangspause dürfen die Schüler endlich wieder Theaterluft schnuppern“, freute sich Schulleiter Peter Haußmann, der das Wiener Theaterensemble zum 15. Mal in die Schule geholt hatte. Der künstlerische Leiter des Forum-Theaters Heinz Haiden, der wenig später selbst auf der Bühne stand und überzeugend eine der Hauptpersonen, den Kaufmann Alfred Ill darstellte, führte anschaulich in die Geschichte und Thematik des Stückes ein.

Anschließend erlebten die Jestetter Realschüler eine überzeugende Darstellung der tragischen Komödie Dürrenmatts: Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt in ihre Heimatstadt Güllen zurück, die trotz des Wirtschaftsbooms dahinsiecht. Die Bürger der Stadt erhoffen sich eine Finanzspritze, um die Stadt finanziell sanieren zu können. Tatsächlich scheint sich die ehemalige Mitbürgerin als Wohltäterin zu erweisen. Die Bedingung, die sie stellt, ist jedoch ungeheuerlich: „Eine Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet“.

Claire Zachanassian fordert Gerechtigkeit und nutzt die Macht des Geldes, um sich an ihrem früheren Geliebten Alfred Ill zu rächen, der die Vaterschaft für das gemeinsame Kind leugnete. Die Güllener müssen nun entscheiden – Geld oder Leben?

Der Regisseur, der gleichzeitig Alfred Ill wie auch den ehrenamtlichen Bürgermeister Güllens verkörperte, regte am Ende des Stückes die junge Generation, angelehnt an die aktuellen politischen Ereignisse wie dem Ukraine-Krieg, dem Krieg in Syrien oder den ertrinkenden Schiffsflüchtlingen im Mittelmeer, zum Nachdenken an. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie lässt sich Gesellschaft korrumpieren? Wie würdest Du entscheiden?

„Die Schüler waren nach dem 70-minütigen, sowohl amüsanten als auch bitterernsten Lehrstück, das sicherlich noch eine Zeit lang nachwirken dürfte, betroffen und nachdenklich“, bemerkte Haußmann. Sie dankten den drei Schauspielern mit einem langanhaltenden Applaus für die beeindruckende Leistung auf der Bühne.