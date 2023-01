von Ralf Göhrig

Das Jahr 2022 stand in Jestetten ganz im Zeichen der 1150-Jahr-Feier, die eigentlich schon im Vorjahr hätte stattfinden sollen. Doch durch die Pandemie hatte das gesellschaftliche Leben – wie auch andernorts – rund zwei Jahre weitgehend still gestanden.

2022 näherten sich die Menschen langsam wieder der Normalität an. Zwar meldete das Gesundheitsamt am 3. Februar insgesamt 262 Corona-Fälle für Jestetten und ging dabei von einer hohen Dunkelziffer aus, doch das Virus hatte seinen Schrecken verloren und die Infizierten hatten überwiegend nur leichte oder gar keine Symptome.

Und so konnte im März das verspätete Jubiläumsjahr mit einem Festakt in der Gemeindehalle beginnen. Mehr als 300 Bilder aus 140 Jahren Jestetter Geschichte wurden im „Alten Schulhaus“ gezeigt und vermittelten einen Eindruck vom Wandel in den beiden Dörfern von der Kaiserzeit bis ins 21. Jahrhundert. Die Bilder hatte Horst Weible, Präsident des Organisationskomitees der Feier, in mühsamer Kleinarbeit zusammengetragen.

1150-Jahr-Feier in Jestetten: Karin Fricker (rechts) demonstriert am Spinnrad das alte Handwerk. | Bild: Ralf Göhrig

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Dominic Böhler und dem Musikverein Altenburg begann das Altenburger Brunnenfest, das im vergangenen Jahr der Höhepunkt der 1150-Jahr-Feier im Jestetter Teilort war. Die örtlichen Vereine verwandelten dazu den Ortskern um den Dorfbrunnen, liebevoll und mit viel Blick fürs Detail, zu einem Hüttendorf mit vielfältigen Angeboten. Besondere Aufmerksamkeit erregte das von Frank Kähler geschaffene „Stadttor“ in der Dorfstraße.

Salutschüsse eröffnen Straßenfest

Mit elf Salutschüssen aus einer Kanone begann vier Wochen später das Jestetter Straßenfest zur 1150-Jahr-Feier. Erwin Franke und Hans-Peter Sigg feuerten die Schwarzpulversalven aus einem umgebauten schweizerischen Militärgeschütz ab. Derweil startete auf der zur Festmeile umgewandelten Kirchstraße die Party, ebenfalls mit dem Fassanstich durch den Bürgermeister.

Ein tragischer Unfall überschattet im Juli die großen Feierlichkeiten. Ein Zuschauer wird bei der Vorführung einer historischen Maschine lebensgefährlich verletzt.

Nicht nur die vielen Feierlichkeiten prägten die Gemeinde, auch mehrere langjähriger Bauvorhaben konnten abgeschlossen werden. Zunächst wurde die ehemalige Gewerbeschule – zeitweilig von der Grundschule und für die Jugendarbeit genutzt – nach kompletter Sanierung der Realschule übergeben.

Brunnenfest zur 1150-Jahr-Feier: Die Menschen nutzten das schöne Sommerwetter, um endlich einmal wieder feiern zu können. | Bild: Ralf Göhrig

Einen Neubau gab es bei der ebenfalls in Sanierung befindlichen Grund- und Hauptschule – die Mensa in der Altenburger Straße wurde nach vielen zu überwindenden Hindernissen fertiggestellt und ihrer Bestimmung übergeben.

Dagegen geht es bei den Projekten Bahnhof, ehemaliges Zollamt Nohl und der Galerie Stilbruch – alle im Eigentum der Gemeinde – nicht richtig voran. Auch die geplante Umgestaltung des Melzerareals am östlichen Ortseingang lässt noch auf sich warten.

Die Mensa (links) zwischen Altenburger Straße und Schulhofplatz wurde ihrer Bestimmung übergeben. | Bild: Ralf Göhrig

Keltische Funde werden ausgegraben

Von großer Bedeutung waren im vergangenen Jahr die Ausgrabungsarbeiten auf dem Altenburger Schwaben. Das Landesdenkmalamt konnte durch zahlreiche Funde die Bedeutung des keltischen Oppidums untermauern. Bis zu 5000 Menschen haben in dem Handelszentrum gelebt, das ganz im Zeichen des Weinhandels – der aus dem Mittelmeerraum auf dem Wasserweg hierher gelangte – gestanden hatte. Die spektakulären Funde werden derzeit ausgewertet.

Verborgene Schätze unter dem Ackerland: Das Landesdenkmalamt unternahm ausgedehnte Grabungsarbeiten, um den Kelten auf die Spur zu kommen. | Bild: Ralf Göhrig

Einschneidend war auch der Wechsel der langjährigen Pfarrerin Sybille Krause, die nach 22 Jahren im September in die Ortenau wechselte. Die evangelische Markusgemeinde ist seitdem vakant. Dagegen konnten die katholische Seelsorgeeinheit mit Helga Bing eine neue Gemeindereferentin begrüßen.