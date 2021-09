von Ralf Göhrig

Seit 27 Jahren ist der Zirkus Stella eine Konstante im Jestetter Sommerferienprogramm. Selbst die Corona-Krise konnte den Kinderzirkus, weder im vergangenen Jahr noch in diesem aufhalten. Eine Woche haben die Kinder im Alter zwischen neun und 15 Jahren Zeit, sich mit den Zirkuspädagogen vom Circus Mumm für dieses große Abenteuer vorzubereiten, um dann, am Ende der Woche, in drei Vorstellungen ihre akrobatischen Übungen am Trapez oder Hochseil zu präsentieren.

Die Vorstellungen

Ohne die Mithilfe der Eltern geht das nicht. Sie bauen das Zelt auf und wieder ab und sorgen für die Verpflegung. Organisiert wird das Ganze von Bettina Valentin, Leiterin der Volkshochschule, koordiniert von Franziska Lexer. Premiere ist am Freitag, 10. September, um 19 Uhr, weitere Vorstellungen sind am Samstag, 11. September, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 12. September, um 14.30 Uhr. Die Eintrittskarten werden an der Kasse verkauft. Hier werden auch die Corona-Zertifikate geprüft – es gilt die 3-G-Regelung, Kinder sind davon ausgenommen. Die Bewirtung beginnt jeweils eine Stunde der Vorstellung.