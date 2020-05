von Thomas Güntert

Herr Jörns, wie laufen in der Corona-Zeit die Feuerwehrproben in Jestetten ab?

Nach Dienstvorschrift des Kreisbrandmeisters und nach Absprache mit dem Bezirksbrandmeister finden neben den Einsätzen leider keinerlei Aktivitäten mehr statt. In diesem Jahr wollten wir nach Hannover zur Weltmesse der Feuerwehren und einen Ausflug nach München machen. Insofern es die Krise zulässt, wollen wir das im nächsten Jahr nachholen. Bei den verschobenen Terminen gibt es dann allerdings eine richtige Aufholjagd. Im Moment versuche ich, den Informationsfluss und die neuen Dienstanweisungen über den Mailverkehr abzudecken. Zudem schicke ich meinen Kameraden jede Woche sieben Fragen zu verschiedenen Feuerwehrthemen als kleine Auffrischer zu. Neben der Corona Pandemie wird die Dürre zur zunehmenden Gefahr.

Wie steht es um die Tagesbereitschaft, beispielsweise bei einem Waldbrand?

In Jestetten haben wir trotz dem eingeschränkten Arbeitsmarkt in der Grenznähe eine gut funktionierende Tagesbereitschaft. Wir haben noch einige Einsatzkräfte, die zum einen Schicht, oder tatsächlich noch in Jestetten arbeiten. Davon abgesehen haben wir in unserer Raumschaft eine sehr gute Zusammenarbeit. Bei einem Waldbrand ist aber auch entscheidend, wie schnell ein Feuer gemeldet wird.

Wie sind Sie persönlich mit den individuellen Einschränkungen umgegangen?

Anfangs wollte ich die Einschränkungen nicht wahrhaben, weil ich für die Feuerwehr sehr viel geplant und vorbereitet hatte. Mittlerweile kann ich mit der Situation sehr gut umgehen und hoffe immer noch, dass ich Ende Sommer in den Urlaub darf. Ich nehme es so, wie es kommt. Als ich das erste Mal mit einer Schutzmaske beim Einkaufen war, wurde mir bewusst, dass ich immerhin noch einkaufen kann und alles bekomme, was ich brauche.