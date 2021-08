von sk

Eine erfreulich große Zahl von Mitgliedern hat der TV Altenburg zu seiner 38. Hauptversammlung begrüßt. Obwohl es absehbar nicht so viel zu berichten gab wie in einem normalen Jahr, zeigten die Anwesenden so ihre Solidarität mit ihrem Verein. Schon zum zweiten Mal fand die Versammlung mit pandemiebedingten Einschränkungen statt. Dieses Mal wurde die Veranstaltung im Freien abgehalten. Der laue Sommerabend trug dazu bei, dass sich das Zusammensein beinahe normal anfühlte und die Stimmung gelöst war. Der Mitgliederstand erhöhte sich im vergangenen Jahr um zwei auf 370, dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Geehrten (von links): Bernadette Prétot (zehnjährige Mitgliedschaft), Christina Unzicker (Verabschiedung aus dem Vorstand, Jugendwart), Verena Seifert-Güntert (40-jährige Mitgliedschaft), Ingrid Binder (20-jährige Übungsleitertätigkeit). | Bild: Verein

Acht Mitglieder erhielten von der Vorsitzenden Inge Schreiber eine Urkunde und Blumen für ihre langjährige Vereinstreue. Ingrid Binder wurde für 20-jährige Übungsleitertätigkeit mit einem Präsent geehrt. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Christina Unzicker (Jugendwart) und Brigitte Finneiser (Beisitzer) mit einem Präsent für ihre hervorragende Arbeit.

Wahlen

Die Vorsitzende Inge Schreiber und Kassiererin Michaela Felsenberg wurden unter großem Beifall für zwei Jahre wiedergewählt. Neu erhielten Elisabeth Altenburger als Jugendwart und Heinrich Ostermeier als Beisitzer das Vertrauen der Mitglieder. Die Wahl fand unter der Leitung von Bürgermeisterin Ira Sattler statt.

Das Jahresprogramm

Trotz des Ausfalls der meisten Termine, war es für die Vorsitzende und die Übungsleiter ein arbeitsreiches Jahr. Die Umsetzung ständig wechselnder Verordnungen erforderte einen hohen organisatorischen Aufwand.

Jestetten Abwechslung beim Spaziergang: Turnverein Altenburg organisiert Bewegungsparcours Das könnte Sie auch interessieren

Aus der Not eine Tugend machte eine Gruppe auf Initiative der Vorsitzenden und nähte und verteilte fast 900 Mund-/Nasenschutz-Masken, als zu Beginn der Pandemie die Masken rar waren. Ein Höhepunkt am Jahresende wurde noch mit dem beliebten Adventsbasar gesetzt. Sowohl die Bastelarbeiten als auch der Verkauf liefen unter Beachtung der Corona-Regeln reibungslos ab.

Die Hallenerweiterung

Ein Dauerbrenner bei der Hauptversammlung ist das Thema der Hallenerweiterung, das die Vorsitzende Inge Schreiber auch in diesem Jahr wieder ansprechen musste. Die Platzprobleme schränken demnach den Verein in seiner Entwicklung sehr stark ein, das Sportangebot könne nicht ausgebaut werden, schreibt der Verein in der Mitteilung. Die Bürgermeisterin führte dazu aus, dass es nicht am Willen der Gemeinde fehle. Personelle Engpässe und knappes Material seien der Grund dafür, dass es voraussichtlich nicht vor Ende des nächsten Jahres zum Beginn von Baumaßnahmen kommen wird.