Sieben Jahre an der Spitze eines Vereins mit mehr als 350 Mitgliedern zu stehen ist in Zeiten, in denen das Ehrenamt immer weniger Nachhaltigkeit erfährt, keine Selbstverständlichkeit. Entsprechend emotional fiel die Reaktion auf den Abschied von Christian Meister bei der Hauptversammlung des SV Jestetten aus.

Mit stehenden Ovationen bedankten sich die knapp 70 anwesenden Mitglieder für den Einsatz ihres scheidenden Vorsitzenden. Da kein Nachfolger für sein Amt im Führungstrio gefunden wurde, wird der SV Jestetten nunmehr von Markus Hitz und Michael Mülhaupt als Doppelspitze geführt.

In Rekordzeit ging die Versammlung über die Bühne. Der scheidende Vorsitzende Christian Meister zog ein grundsätzlich positives Fazit seiner Amtszeit, appellierte aber gleichzeitig an die einzelnen Mitglieder, sich künftig noch etwas mehr für den Verein zu engagieren, um die Last auf möglichst viele Schultern zu verteilen.

Der Verein Der SV Jestetten wurde am 1. März 1920 von den Brüdern August, Benny und Ferdinand Sigg gegründet. Das Versammlungsverbot der französischen Militärregierung nach dem Zweiten Weltkrieg konnte es nicht verhindern, dass 1946 eine geheime Wiedergründung unter dem heutigen Vereinsnamen Sportverein Jestetten erfolgte. Das 100-jährige Bestehen des SV Jestetten mit Gala-Abend und Familientag im März 2020 gab Anlass, die Vergangenheit nochmals aufleben zu lassen und gleichzeitig den Blick in die Zukunft zu schärfen, heißt es auf der Internetseite des Jestetter Vereins.

Kassierer Lorenzo Foglia konnte zwar von einem Plus in der Kasse von knapp 4000 Euro berichten, mahnte aber davor, die Zahlen falsch zu interpretieren. Der Gewinn wurde überhaupt nur deshalb erzielt, so Foglia, da gleich mehrere Spenden mit einmaligem Charakter eingegangen sind, wie etwa Corona-Unterstützungen wegen Einnahmeausfällen im Spielbetrieb und fehlenden Veranstaltungen. „In Zukunft müssen wir uns wieder darauf besinnen, auch auf eigenen Beinen stehen zu können“, appellierte Foglia.

Aushängeschild des Vereins sind die Aktivteams. Michele Masi, Trainer der ersten Mannschaft, zeigte sich mit der Entwicklung der Mannschaft und dem bisherigen Saisonverlauf in der Bezirksliga zufrieden. Überraschend gut ist die Reserve-Mannschaft in der Kreisliga B unterwegs. Der scheidende Trainer Esteban Mercurio möchte mit seinem Team weiter vorne mitspielen.

Kooperation bei Jugend bewährt sich

Gut aufgestellt präsentiert sich die Jugendabteilung. Die Zusammenarbeit in den Spielgemeinschaften der neu gegründeten SG Jestetter Zipfel funktioniere reibungslos, so Jugendleiter Tobias Erlemann. Er sprach von einer „Gemeinschaft mit Nachhaltigkeit“, die auch in der Zukunft dafür sorgen soll, am Hochrhein eine tragende Rolle spielen zu können im Nachwuchsfußball.

Von Meisters Abschied abgesehen gab es in der Besetzung des Vorstandes keine großen Veränderungen. Mit Ausnahme des Beisitzers Moritz Meister, für den Michael Horvath nachrückt, wurde alle zur Wahl stehenden Amtsträger erneut das Vertrauen ausgesprochen – ein wichtiges Indiz für Kontinuität und Zeichen dafür, dass der Verein auf gesunden Füßen steht.