von Thomas Güntert

In der Lottstetter Nachbargemeinde Rafz baut die Jucker Farm AG neben verschiedenstem Gemüse auch rund 20 Hektar Spargel an. „Die arbeitsintensive und für Schweizer Verhältnisse niedrig bezahlte Arbeit konnte bisher nur mit Erntehelfern aus Osteuropa bewältigt werden. Spargelstechen erfordert viel Übung und Fingerspitzengefühl“, sagte der Hof-Leiter Sven Studer, der Ungeübte eher bei der Erdbeerenernte einsetzt.

Viele Erntehelfer kamen seit Jahren überwiegend aus Rumänien und Polen und waren die anstrengende Arbeit gewöhnt. Aufgrund den Einreisebeschränkungen durch das Coronavirus kommen aber immer weniger. Aktuell sind auf dem Rafzer Spargelhof 30 Mitarbeitende beschäftigt, 80 würden benötigt. Aus Rumänien ist die Einreise nur noch mit dem Flugzeug möglich und Ungarn hat die Grenzen geschlossen.

Der „Kölsche Jung“ Robert Courth ist Produktionsleiter auf dem Rafzer Spargelhof. | Bild: Thomas Güntert

Viele Erntehelfer bleiben zuhause, weil sie Angst haben, nach ihrer Rückkehr in der Heimat in Quarantäne zu kommen und dadurch ihren eigentlichen Job zu verlieren. In Deutschland wurde das Einreiseverbot für Erntehelfer hingegen wieder etwas gelockert. In den nächsten zwei Monaten sollen jeweils 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa einreisen dürfen. Sie dürfen aber nur mit dem Flugzeug kommen und gehen dann in eine 14-tägige Quarantäne.

„Ich möchte zusammen mit privaten Unternehmen aus dem Gastro-Bereich und der Landwirtschaft, dem Schweizer Obstverband, dem Verband Schweizer Gemüseproduzenten und einem Personalverleiher Arbeitskräfte aktivieren“, sagt Spargelhof-Inhaber Martin Jucker. „Sobald neben den Spargeln auch Kulturen wie Erdbeeren geerntet werden, könnte sich die Lage zuspitzen“, befürchtet Robert Courth. Der Agrar-Ingenieur kam vor zwei Jahren aus dem Rheinland und übernahm auf dem Rafzer Spargelhof die Produktions-Leitung. Durch eine ausgeklügelte Folientechnik konnte die Wärme trotz des Kälteeinbruchs im März im Boden gehalten werden.

Sven Studer aus Nohl ist seit diesem Jahr der neue Standortleiter vom Rafzer Spargelhof. Zudem bewirtschaftet er direkt über der Landesgrenze bei Altenburg einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb. | Bild: Privat

Seit diesem Jahr hat der Spargelhof mit Sven Studer einen neuen Standortleiter. Der langjährige Saatgutberater betreibt in Nohl (ZH), direkt über der Landesgrenze bei Altenburg, zudem noch einen eigenen Ackerbaubetrieb. Nachdem der Umsatz in der Gastronomie auf unbestimmte Zeit weg fällt, sei der Absatz des Spargels in diesem Jahr eine große Herausforderung. Die Hofläden dürfen in der Schweiz auch jetzt geöffnet haben, weil sie zur Grundversorgung der Bevölkerung beitragen.

„Im Spargelhof-Laden in Rafz haben wir häufig Kunden aus Deutschland, besonders zur Spargelzeit, außerdem kommen viele zu Martini und Weihnachten, um unsere Weidegänse zu kaufen“, erzählt Nadine Gloor. Die Marketingleiterin kann den Rückgang der deutschen Kundschaft aufgrund der Grenzschließung kaum abschätzen. Aktuell hofft sie, diesen Ausfall mit jenen Schweizern zu kompensieren, die bei offenen Grenzen ansonsten auf den deutschen Wochenmärkten einkaufen.