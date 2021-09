von sk

Das Wetter hat es gut mit dem Skiclub Lottstetten gemeint und so hat die Kombination aus Hauptversammlung und Sommerfest bei spätsommerlichen Temperaturen in der Obstanlage am Birret in Lottstetten stattgefunden, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Andreas Henes, Vorsitzender des Vereins, begrüßte rund 40 Mitglieder, unter ihnen das Ehrenmitglied Walter Metz und den Bürgermeister der Gemeinde Lottstetten, Andreas Morasch. Neben den Rechenschaftsberichten der einzelnen Vorstandsressorts standen die Neuwahlen des Vorstands und Ehrungen für 25- und 50-jährige Mitgliedschaft auf der Tagesordnung.

Rolf Grießer legte nach 15 Jahren sein Amt als stellvertretender Vorsitzender nieder und wird zukünftig als Beisitzer den Skiclub unterstützen. Zu seinem Nachfolger bestimmte die Versammlung Lars Keller. In der Position des Schriftführers wird Jasmin Abend Thorsten Smija nachfolgen. Neu in den Vorstand wurde Tobias Abend als Beisitzer berufen, der Tabea Minet ersetzt.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Andreas Henes (Vorsitzender), Angelika Würthenberger (Kassiererin), Claus Indlekofer (Sportwart) sowie Martin Abend (Jugendwart). Die Kassenprüfung wird auch in Zukunft durch Stefan Rehm erfolgen. Ihm zur Seite steht neu Pietro Nicolosi, der Christian Homlicher nachfolgt.

Auf die stolze Zahl von 50 Mitgliedsjahren beim Skiclub Lottstetten blickt Edith Metz zurück. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Skiclub wurden Tobias Abend, Gabi Henes, Pietro Nicolosi, Yvonne und Klaus Philipps geehrt.

Die Planung der Saison 2021/2022 des Skiclubs hat begonnen. Bereits fest steht der Termin des Kinderskilagers in Elm von 2. bis 6. Januar 2022. Die Vereinsmeisterschaften in Grüsch/Danusa auf der Stützlipiste sind für Samstag, 5. Februar 2022 geplant. Die Termine des Jugendskilagers und des in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Jestetten stattfindenden Skibasars werden in Kürze bekannt gegeben.