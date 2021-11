von Thomas Güntert

Hansruedi Meier hat in der Bergtrotte Osterfingen die Vertreter von 72 Gemeindestimmen und 29 Einzelstimmen zur Mitgliederversammlung des Regionalen Naturparks Schaffhausen begrüßt. Der Präsident des Trägervereins merkte an, dass der Naturpark strategisch und operativ auf Kurs sei und in der Bevölkerung akzeptiert werde.

Der Naturpark Der Naturpark Schaffhausen setzt einen zusammenhängenden Perimeter voraus und besteht aus den Schweizer Gemeinden Beringen, Buchberg, Gächlingen, Hallau, Löhningen, Neunkirch, Oberhallau, Rüdlingen, Schaffhausen, Schleitheim, Thayngen, Trasadingen und Wilchingen sowie den deutschen Gemeinden Jestetten und Lottstetten, die das Bindeglied zum unteren Kantonsteil sind. Die Gesamtfläche beträgt 213 Quadratkilometer und im Parkgebiet wohnen rund 26.000 Personen.

Geschäftsführer Christoph Müller stellte vier neue Mitarbeiterinnen vor. Zudem wurde Dominic Böhler für die laufende Amtszeit bis Frühling 2025 als Nachfolger von Ira Schelling, ehemals Sattler, neu in den Vorstand gewählt. Der 37-jährige Diplom Verwaltungswirt war als Hauptamtsleiter der Mitgliedsgemeinde Lottstetten von Anfang an in das Naturparkprojekt einbezogen und wurde am 27. September in Jestetten zum neuen Bürgermeister gewählt.

Das neue Team des Regionalen Naturparks Schaffhausen (von links): Christoph Müller, Martina Isler, Alexandra Stähli, Jessica Gnädinger, Hansruedi Meier, Hanna Studer, Sarah Bänziger und Bernhard Egli. | Bild: Thomas Güntert

Die noch bis zum 30. November amtierende Bürgermeisterin Ira Schelling war seit der Errichtungsphase dabei und ermöglichte zusammen mit ihrem Lottstetter Amtskollegen Jürgen Link, dass der Naturpark überhaupt der erste grenzüberschreitende Park in der Schweiz wurde. Schelling wird dem Naturpark als Einzelmitglied weiterhin verbunden bleiben.

Der neue Jestetter Bürgermeister Dominic Böhler wurde als Nachfolger von Ira Schelling in den Naturpark-Vorstand gewählt. Von links: Geschäftsführer Christoph Müller, Dominic Böhler, Ira Schelling und Naturpark-Präsident Hansruedi Meier. | Bild: Thomas Güntert

Christoph Müller präsentierte das Budget 2022, das bei der steuerbefreiten und nicht gewinnorientierten Organisation keinen Gewinn ausweisen darf. Die Einnahmen auf Schweizer Seite von rund 1,3 Millionen Franken setzen sich aus dem Bundesbeitrag (650.000 Franken), Kantonsbeitrag (300.000 Franken), Mitgliedsbeiträgen (137.000 Franken) und Einnahmen des Trägervereins aus Projekten und Dienstleistungen (223.000 Franken) zusammen und sollen wieder für verschiedene Projekte in den Schweizer Mitgliedsgemeinden verwendet werden. Müller berichtete von einer Wirtschaftlichkeitsstudie, in der die Auswirkungen des Naturparks auf die 15 Mitgliedsgemeinden erforscht wurden. Darin wurde nachgewiesen, dass der Naturpark einen positiven Effekt auf die Mitgliedsgemeinden hat und der volkswirtschaftliche Impuls für die Region sich auf 14 Millionen Franken beläuft. „Der Naturpark ist aber nur so gut wie seine Projekte, die aus den Gemeinden kommen“, sagte Müller.

Neue Ideen

Die Bereichsleiter berichteten von Erfolgsprojekten und neuen Ideen. Im nächsten Jahr werden beispielsweise wieder Exkursionsleiterausbildungen angeboten. „Die erste Anmeldung ist bereits eingegangen“, sagte Müller. Weitere Angebote aus dem Bereich Bildung und Kultur sind im Internet (www.bildungskalender-sh.ch) zusammengefasst. Künftig soll auch eine Rhein-Genuss-Route umgesetzt werden. Hans Alder aus Eglisau regte an, diese Route als grenzüberschreitendes Projekt zu planen, damit auch deutsche Fördergelder abgerufen werden. Das Regierungspräsidium Freiburg stellt aus der Naturparkförderung des Landes Baden-Württemberg für Projekte in den beiden deutschen Mitgliedsgemeinden jährlich 30.000 Euro bereit.

Zuschüsse

Lottstettens Bürgermeister Andreas Morasch sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die deutschen Fördergelder nicht ausgeschöpft werden. In den vergangenen beiden Jahren beschränkten sich die Aktivitäten auf die Naturparkschulen Jestetten und Lottstetten. Projekte für 2022 müssen bis 30. November bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Wilchingen eingereicht werden. Nach einer positiven Prüfung erhält der Antragsteller im Mai einen Zuwendungsbescheid und kann das Projekt starten. Der Zuschuss liegt je nach Maßnahme zwischen 60 und 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Weitere Informationen: www.naturpark-schaffhausen.ch