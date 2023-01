von Ingrid Ploss

Vorsitzende Brigitte Russ begrüßte die Aktiv- und Ehrenmitglieder, Bürgermeister Andreas Morasch und Gäste zur Hauptversammlung des Musikvereins Harmonie Lottstetten. Sie freute sich, dass das Vereinsleben wieder in Schwung kam: „Wir konnten zahlreiche Veranstaltungen in der Region wieder musikalisch umrahmen, das erste Mal wieder zur Fasnacht spielen, die Musikwoche für die Kids fand statt, zum Bezirksmusikfest in Dettighofen spielen und zu den Festlichkeiten zur 1150-Jahrfeier in Altenburg und Jestetten. Unser Jahreskonzert im November war ein großer Erfolg.“

Zur Eröffnung der Hauptversammlung wurden die Instrumente ausgepackt und ein musikalischer Auftakt erklang. | Bild: Ingrid Ploss

Wiedergewählt wurden die Vorsitzende Brigitte Russ, Kassierer Urban Rehm, Schriftführer Hermann Rölz sowie die Beisitzer Gaby Schmied-Pfrengle und André Kübler. Mario Kübler kommt neu hinzu. Jugendbeisitzerin Helena Hartmannsgruber scheidet aus. Ihr Amt übernimmt Elena Huber. Heiko Hauser scheidet als stellvertretender Vorsitzender aus – neu im Amt ist Adrian Zwerenz. Andrea Merkt scheidet als Kassenprüferin aus – Bernd Russ wurde wiedergewählt.

Ein großes Dankeschön ging an alle bisherigen Vorstandsmitglieder, an Babara Minet für die Einbeziehung der Veteranen ins Vereinsleben, an Jörg Wagner, Markus Rehm, Jasmin Rehm und Stefanie Meier für die Jugendausbildung und an Dirigent Martin Weiss, der seit 20 Jahren im Amt ist. Matthias Wipf und Daniel Hauser wurden neu aufgenommen. Das Jahr 2023 bringt zahlreiche Termine und Auftritte.