von Ingrid Ploss

Die Hauptversammlung des Musikvereins Altenburg hat zum ersten Mal unter freiem Himmel stattgefunden. Bevor die offizielle Versammlung begann, probten die Musiker für die anstehende Konfirmationsfeier. So wurden die ankommenden Gäste, Ehrenmitglieder Manfred Streit und Ludwig Heine sowie Bürgermeisterin Ira Sattler, gleich musikalisch empfangen. Die Vorsitzende Heike Raif begrüßte alle Anwesenden und berichtete über zahlreiche Aktivitäten, die trotz der schwierigen Zeit stattgefunden hatten.

Ideen in der Krise

Es gab mehrere Online-Treffen mit Gesprächs- und Spielabenden. Auch die Weihnachtsfeier fand online statt. Platzkonzerte, Hausbesuche, eine Advents-Challenge sowie ein Musikvideoprojekt organisierte der Verein. Der Musikverein Altenburg hatte einen guten Weg zur Kommunikation in der Pandemie-Zeit gefunden. „Es ist erstaunlich, was euch alles eingefallen ist, um den Kontakt untereinander nicht abreißen zu lassen und ein wenig musikalische Freude zu verbreiten“, bewunderte Ira Sattler die Aktivitäten.

Auf und ab

Dirigentin Stefanie Hauser formulierte in ihrem Bericht das Auf und Ab von Hoffnung und Motivation zu doch mehrheitlichen Absagen der geplanten Vorhaben. Das Muttertagskonzert wurde abgesagt, ebenso der Auftritt bei der Landesgartenschau in Überlingen, worauf sich alle sehr gefreut hatten. Auch das Jahreskonzert musste ausfallen. Erst am 2. Juli diese Jahres konnte die erste Präsenz-Probe stattfinden.

Die Mitglieder

Zwei der Aktiv-Musiker pausieren bis Dezember, ein Musiker hat seinen Status wieder aktiviert. Lana Rohrer wurde als neues Mitglied aufgenommen. Heike Raif stellte im Namen des Vorstands den Antrag, den Passiv-Beitrag von 8 auf 10 Euro zu erhöhen. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden sowohl die Vorsitzende Heike Raif als auch Schriftführer Markus Kintzi und der erste Beisitzer Andreas Binkert einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für das Amt des Notenwarts hatte sich Patrick Raif, der momentan im Ausland weilt, bereit erklärt, dieses zu übernehmen. I

Termine

m Terminplan des MVA steht nun im September ein Auftritt im Biergarten der Brauerei Rothaus, verbunden mit einem Ausflug und einer Besichtigung der Brauerei. Der erste Auftritt nach der Corona-Pause wurde zur Konfirmation bereits mit viel Erfolg bestritten. Die Hoffnung ist groß, dass nun wieder regelmäßige Proben und damit verbundene Konzerte stattfinden können.