Wie das Kreisforstamt in einer Pressemitteilung schrieb, werden im Lottstetter Wald alleine in diesem Jahr durch eine Naturschutzmaßnahme 333.000 Ökopunkte generiert, was bei einem Marktwert von knapp einem Euro pro Ökopunkt ein mehrfaches des Betriebsergebnisses darstelle. Tom Drabinski, Forstbereichsleiter des östlichen Landkreises und Revierleiter Ralf Göhrig stellten den Forstplan dem Gemeinderat vor.

Da es in Lottstetten kaum Fichten gibt, stelle der Borkenkäfer auch kein großes Problem dar, so Ralf Göhrig. Der geplante Einschlag liege bei 1290 Festmetern und damit im Rahmen des jährlichen Solls. Die Einnahmen durch den Holzverkauf werden mit rund 61.000 Euro veranschlagt, die Ausgaben für die Holzernte mit 34.000 Euro. Größere Ausgaben gebe es im Bereich der Kulturen, die Verwaltungskosten schlagen mit 14.500 Euro zu Buche. „Neben den Einnahmen aus dem Holzverkauf ist mit Einnahmen bei Wildschutzkosten und der Jagdpacht zu rechnen“, so der Revierleiter.

Holzpreise und Einschlag

Gemeinderat Hauke Schneider (Freie Wähler) wollte wissen, ob es sinnvoll sei, bei sinkenden Holzpreisen den Einschlag zu senken. Dies sei nicht zielführend, gaben die Förster zu wissen, denn der von der Forsteinrichtung geplante Einschlag diene in erster Linie der Pflege der Bestände im jungen und mittleren Alter. „Wir verzichten allerdings auf den Einschlag von Sortimenten, die nur schwer verkäuflich sind“, teilte Ralf Göhrig in der Sitzung mit. Es sei auch nicht vernünftig, außerplanmäßige Mengen einzuschlagen, alleine nur, weil der Preis steige.

Tom Drabinski wies darauf hin, dass alleine die naturschutzrelevanten Maßnahmen im Gemeindewald, in den vergangenen zwei Jahren, mehr als 550.000 Ökopunkte der Gemeinde bescherten. „Dieser Mehrwert des Forstbetriebs Lottstetten kann regional genutzt werden, sei es baurechtlich oder als Ausgleich für eigene Maßnahmen“, gab Drabinski zu wissen. Er wies auf die enormen Potentiale des Waldes für die Gemeinde hin. Durch aktive Maßnahmen, beispielsweise pflegende und fördernde Eingriffe können viele seltene Arten, wie der Braune Eichenzipfelfalter, die Gelbbauchunke oder das Große Mausohr geschützt werden.

Der Gemeindewald hat eine Fläche von rund 230 Hektar und wird von Ralf Göhrig betreut. Für den Naturschutz sind 10 Hektar als Artvorkommen, 4,4 Hektar als FFH-Gebiet, 9 Hektar als Naturschutzgebiet sowie 4 Hektar als Waldbiotop von Relevanz.