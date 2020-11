von Thomas Güntert

Der Radfahrerverein Frohe Radler Lottstetten hat sich in der alten Volkshalle im kleinen Stuhlkreis getroffen und die für das Frühjahr geplante und mehrfach verschobene Hauptversammlung nachgeholt. Die Schriftführerin Susanne Daudey berichtete von einem beeindruckenden Vereinsjahr 2019.

Das herausragende Ereignis war im Mai der Gewinn der Junioren Europameisterschaft im Zweier Kunstradfahren durch Anna Sophia von Schneyder und Anika Papok, die bereits vier deutsche Meistertitel auf ihrem Palmarès hatten. Mit etwas Wehmut erinnerten sich die Anwesenden an den spannenden Wettkampf im Elsas, bei dem die Lottstetter Juniorinnen bei ihrer ersten Europameisterschaftsteilnahme die amtierenden Europameisterinnen aus Österreich besiegt haben. Das gesellschaftliche Glanzlicht war der große Empfang nach der Rückkehr im Lottstetter Rathaus.

Für Anna-Sophia von Schneyder (links) und Anika Papok steht die Kunstrad-Sportwelt nicht nur während der Corona-Pandemie auf dem Kopf. | Bild: Thomas Güntert

Neben zahlreichen Erfolgen auf Bezirks- und Landesebene, waren der Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft im Zweier Kunstradfahren in der Schülerklasse durch Leticia Daudey und Sofia Bayer sowie der vierte Platz von Leonie Papok im Einzelwettbewerb weitere Glanzresultate. Bürgermeisterstellvertreter Stefan Rehm würdigte die großen sportlichen Erfolge und hob die gute Jugendarbeit hervor, die im Verein geleistet werde. Der Vorstand bedankte sich wiederum für den Rückhalt und die Unterstützung der Gemeinde Lottstetten.

In diesem Jahr wurden die Junioren Hallenradsport Europameisterschaften in Altdorf aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. „Geschlossene Hallen und ausgefallene Wettkämpfe sind kein Ansporn für die Sportler“, sagte Co-Vereinspräsident Stephan von Schneyder. Am 14. und 15. Mai soll in Altdorf die EM 2021 ausgetragen werden. Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok können nochmals in der Juniorenkategorie starten und wollen in der Schweiz ihren Titel verteidigen.

Herbert Kübler wurde beim Lottstetter Radfahrerverein Frohe Radler für 40- jährige Vereinstreue geehrt. | Bild: Thomas Güntert

Norbert Papok ehrte zum Schluss drei Mitglieder für ihre langjährige Treue. Herbert Kübler ist seit 40 Jahren dabei, Michael Knoth seit 25 Jahren und Karin Suhner seit zehn Jahren.