von sk

Zur Hauptversammlung des Judo-Clubs Lottstetten hat der Vorsitzende Egon Manz Bürgermeister Andreas Morasch begrüßt und sich für die Räume im Rathaus bedankt, der dem Verein für die Versammlung zur Verfügung gestellt wurde. Manz gab einen Überblick über die Aktivitäten in der Corona-Zeit, in der mit Unterbrechungen das Judo-Training unter Corona-Hygienemaßnamen stattfinden konnte. Da die Abstandsregeln im Dojo nicht einzuhalten waren (Raum zu klein), half auch hier die Gemeinde Lottstetten aus und stellte dem Verein den Gymnastikraum unterhalb der Grundschule für das Training zur Verfügung. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Trainersuche ohne Erfolg

Manz informierte, dass die Suche nach einem weiteren Trainer bisher ohne Erfolg sei. Dieses Thema stellte er auf einer Kreissitzung vor, mit der Bitte um Trainerhilfe. Diese Bitte konnte nicht erfüllt werden. Trainer Bernt Petersen hat sein Amt zwischenzeitlich abgegeben. Er möchte jedoch bei Interesse das Training für die Jugendlichen bis zum August anbieten, um sich von der Gruppe zu verabschieden.

Die Gruppen

Bernt Petersen äußerte, dass die Jugendgruppe keinen Fortbestand mehr habe. Die Gründe lägen im Schulwechsel beziehungsweise im Beginn eines Studiums. Erfreulich war, dass zwölf Kinder der Dienstagsgruppe wie auch Kinder der Donnerstagsgruppe motiviert zum ersten Indoor-Training erschienen waren. Im Herbst werden gegebenenfalls die Gruppengrößen und die Trainingsangebote neu geordnet.

Ehrungen

Für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden Eleonore Plappert (30 Jahre), Ramona Fricker (in Abwesenheit, 20 Jahre) und Milan Kaiser (in Abwesenheit, 15 Jahre).