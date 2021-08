von Thomas Güntert

„Das gibt es nur einmal im Leben, dass der Kardinal nach Rheinau kommt“, sagte Rolf Maria Reichle, Pfarrer der Schweizer Nachbargemeinde von Jestetten, im Gespräch mit dieser Zeitung. Kardinal Kurt Koch ist der höchste katholische Würdenträger der Schweiz. Er ist von Rom zu einer Tagung über die Theologie von Papst Benedikt XVI. in den Südschwarzwald gereist und musste nach der Messe in Rheinau auch gleich wieder weiter nach Frankreich. Der einzige Kardinal der Schweiz ist im Vatikan als Kurienkardinal für die Ökumene zuständig.

Der Schweizer Kardinal Kurt Koch feierte am Sonntag in Rheinau das Hochamt zu Ehren „Mariä Aufnahme in den Himmel“. Im Hintergrund der Rheinauer Pfarrer Rolf Maria Reichle. | Bild: Thomas Güntert

Die Gäste

Das Hochamt in Rheinau wurde vom Kirchenradio „Bless“ über einen Live­stream übertragen. Einige Besucher kamen aus dem deutschen Grenzgebiet, um dieses Ereignis zu erleben. Reichle erinnerte sich in seiner Begrüßungsrede daran, wie er vor 40 Jahren bei Kurt Koch, der damals Professor am Katechetischen Institut in Luzern war, eine Vorlesung über die Dogmatik besuchte. Seither sei ihm die prägende Definition der kirchlichen Sakramente geblieben.

Die Klosterkirche Das ehemalige Benediktinerkloster Rheinau wurde im Jahr 858 gegründet und im Jahr 1862 wieder aufgehoben. Die Klosterkirche mit der wuchtigen Doppelturmfront wurde Anfang des 18. Jahrhunderts vom berühmten Vorarlberger Kirchenbaumeister Franz Beer im barocken Stil prunkvoll erneuert. Weitere Informationen: www.klosterkircherheinau.ch

Die barocke Klosterkirche in Rheinau besitzt eine prunkvolle Ausstattung. | Bild: Thomas Güntert

„Ein Sakrament ist die Transparenz der Transzendenz in der Immanenz“, das sage aus, dass Christus durchsichtig und gegenwärtig wird. In der Predigt erklärte der Kardinal, dass die Christen bezüglich der Bedeutung des Todes und was danach kommt, sehr unsicher geworden seien. In der europäischen Bevölkerung dominierten hinsichtlich des Glaubens an ein ewiges Leben Ratlosigkeit und Ungewissheit.

Zur Person Kardinal Kurt Koch ist 71 Jahre alt und in Emmenbrücke im Kanton Luzern aufgewachsen. Am 6. Januar 1996 wurde er von Papst Johannes Paul II. zum Bischof geweiht. Nach der Ernennung zum Präsident des Rates zur Förderung der Einheit der Christen durch Papst Benedikt XVI. übernahm er 2010 das Amt vom deutschen Kardinal Walter Kasper.

Kurt Koch ist der einzige Kardinal der Schweiz. | Bild: Thomas Güntert

„Viele können sich von einem Leben nach dem Tod nur wenig vorstellen, bei einigen ist alles aus, andere hoffen auf eine Wiedergeburt und Reinkarnation“, sagte Koch. Er betonte, dass der Christliche Glaube mit dem Glauben an die Auferstehung von Jesus Christus stehe und falle. Der Kardinal sieht darin nicht nur ein historisches Geschehen, das vor mehr als 2000 Jahren stattgefunden habe.

Koch ging auch auf die Bedeutung der Gottesmutter Maria ein, die als Ersterlöste mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und den Menschen zum ewigen Leben voran gegangen ist. Koch bezeichnete das Patrozinium als das Osterfest für Maria, die den Menschen vermittelt, dass auch sie in die Vollendung eingehen dürfen.

Das ehemalige Benediktinerkloster in Rheinau wurde 1862 aufgehoben. Geblieben ist die Klosterkirche. | Bild: Thomas Güntert

Die Umrahmung

Das Hochamt wurde vom Cäcilienchor Rheinau und dem Organisten Andreas Maisch mit der Messe in D-Dur von Valentin Rathgeber festlich umrahmt. Für den reibungslosen Ablauf sorgte Ralph Weimann, Professor für Dogmatik am Angelicum in Rom, der den Kardinal auf seiner Reise als persönlichen Zeremoniar begleitet. Nach dem anderthalbstündigen Festgottesdienst lud die Kirchenpflege die Gottesdienstbesucher auf dem Kirchplatz zum Umtrunk ein.