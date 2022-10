von Rotraud Opfermann

Die Kolpingsfamilie Jestetten hat eine Gedenkveranstaltung für den am 9. Oktober 1942 in Jestetten hingerichteten Josef Bestry und den am 10. Oktober 1942 in Weizen hingerichteten Josef Stempniak veranstaltet. In einer Resolution forderte die Kolpingsfamilie alle Entscheidungsträger auf, für ein würdiges und dauerhaftes Gedenken zu sorgen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung sprach Gemeinderat Konrad Schlude, der auch Vorsitzender der Kolpingsfamilie ist, dieses Thema an. Ein dauerhaftes Gedenken brauche die Unterstützung der Gemeinde, da bei den einzelnen Ideen immer Gemeindeflächen betroffen seien. Schlude schlug daher vor, das Thema des dauerhaften Gedenkens an den durch die Gestapo Waldshut ermordeten Josef Bestry in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats zu diskutieren. Bürgermeister Dominic Böhler sicherte dies zu.