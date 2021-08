In Jestetten tritt ein vierter Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am 26. September an. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, hat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis seine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Auf eine E-Mail-Anfrage unserer Zeitung hat der Bewerber bisher nicht geantwortet.

Jestetten Jestetter wählen am 26. September ihren neuen Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Medienberichten zufolge ist Speitelsbach 34 Jahre alt und gibt als Beruf Diplom-Ingenieur an. Er gilt als Dauerbewerber und hat sich bislang in zahlreichen Gemeinden als Bürgermeister beworben. Auch im Landkreis Waldshut, wie 2019 in Eggingen, Höchenschwand und Wutach, 2020 in Herrischried und Bonndorf, zuletzt im Frühjahr bei der Wahl des Rathauschefs in Küssaberg, wo er 48 Stimmen (1,8 Prozent) erhielt. Neben Speitelsbach bewerben sich bisher Rüdiger Widmann (Waiblingen) sowie die beiden Dettighofer Gemeinderäte Dominic Böhler und Markus Glattfelder. Noch bis 30. August können weitere Bewerber ihre Unterlagen einreichen.