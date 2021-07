von Thomas Güntert

Das Lottstetter Urgestein Erich Häring feiert am Montag, 19. Juli, mit großer körperlicher und geistiger Vitalität seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar ist wohlbehütet im Elternhaus von Gustav und Paula Häring in Lottstetten groß geworden und bei den legendären Lehrern Meier und Bauer zur Schule gegangen. Zusammen mit seinen Geschwistern Emil und Olga musste er schon früh in der elterlichen Landwirtschaft mit anpacken. „In meinem Leben habe ich Hochs und Tiefs durchlebt“, sagte Häring, der als 14- Jähriger dabei war, als die Bevölkerung von Lottstetten nach dem Krieg evakuiert wurde. „In Unterwangen mussten wir drei Monate auf dem Boden schlafen“, erinnerte sich Häring.

Der berufliche Werdegang

Nach der Landwirtschaftsschule übernahm er die elterliche Landwirtschaft mit Obstbau und baute ab 1960 das Fuhr- und Transportgeschäft kontinuierlich aus, das sein Vater bereits 1925 gründete. Häring hat Obst und Milch gefahren und war in der Gemeinde für den Winterdienst zuständig. Er kann sich auch noch gut daran erinnern, wie er mit seinem Holzvergaser-Lastwagen für den Sportverein zu den Auswärtsspielen gefahren ist. „Die Fußballer saßen hinten auf der Pritsche und haben immer mit den Sacktüchern gewunken, wenn wir durch Grießen gefahren sind“, schmunzelte Häring.

Die Heirat

Im Jahr 1953 heiratete er in der Lottstetter Valentinskirche Luzia Flügel aus Lauchringen. Das junge Paar baute zwei Jahre später das Eigenheim. „Ich habe 8000 Kubikmeter Aushub von Hand aufgeladen, da gab es noch keine Bagger“, sagte Erich Häring, der später auch am Bau der Häuser für den Sohn Jürgen und die Tochter Gabi maßgeblich beteiligt war.

Zum Kiesabbau

Nachdem die Firma Schleith zum Bau der Lottstetter Umgehungsstraße eine Kiesgrube ausgehoben hatte, kaufte Häring 1972 Land und führte den Kiesabbau in Lottstetten weiter. Als zweites Standbein wollte er in den 1990er Jahren in der Grube eine Tennis- und Squashhalle bauen. Mit dazu beigetragen hat sein Enkel Patrick Erhardt, der kurz vor einer Profikarriere stand. Das Projekt wurde allerdings von den Behörden abgelehnt.

Der Betrieb Die Kieswerk Häring GmbH besteht aus den beiden Kieswerken in Lottstetten und in Aawangen im Schweizer Kanton Thurgau. Der Betrieb hat insgesamt fünf Lastwagen und 14 Mitarbeitende beschäftigt. Geschäftsführer ist Jürgen Häring. Mit seinem Sohn Denis steht bereits die vierte Generation des Fuhrunternehmers Gustav Häring in den Fußstapfen.

Häring ist als geselliger Mensch weit über die Gemeindegrenze hinaus bekannt. Bei Ernst Baschnagel und Karl Held lernte er Handorgel und Trompeten spielen. Im Musikverein war er aber nie. „Wenn ich Schlager höre, bin ich nicht mehr zu halten“, sagte Häring, der auch leidenschaftlich gerne singt.

Musik und Singen sind die großen Leidenschaften von Erich Häring. | Bild: Thomas Güntert

Beim Sportverein spielte er in der Aktivmannschaft. „Der Emil war aber besser als ich“, sagte Häring in Erinnerung an seinen im Alter von 52 Jahren gestorbenen Bruder, zu dem er ein inniges Verhältnis hatte. Großen Anteil hatte Häring am Bau des Lärchensportplatzes, „zusammen mit Adolf Kunz, Alfons Wipf und dem damaligen Bürgermeister Max Keller“, erinnert sich Häring.

Erich Häring (rechts) ist ein geselliger Mensch. Bei der Einweihung des von ihm initiierten Gedenkkreuzes anlässlich der Lottstetter Evakuierung war er ein begehrter Gesprächspartner. | Bild: Thomas Güntert

Nach 65 Ehejahren haben Erich und Luzia Häring vor drei Jahren eiserne Hochzeit gefeiert. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte ihn im Februar 2019, als seine Ehefrau starb, die ihm eine wichtige Stütze war. Ein Jahr später kam sein erstes Urenkelkind Lucia zur Welt, das auf den gleichen Namen wie seine Frau getauft wurde. 2020 initiierte Häring die Errichtung eines Gedenkkreuzes anlässlich des 75. Jahrestages der Lottstetter Evakuierung.

Heute

Der 90-Jährige versorgt sich noch größtenteils selbst, wird aber von seinen drei Kindern Jürgen, Gabi und Dagmar, die im Ort wohnen, liebevoll umsorgt. Den 90. Geburtstag verbindet der Häring-Clan mit einem feinen Essen in Nack und einem einwöchigen Familienausflug ins Tannheimer Tal.