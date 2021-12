von sk

Gute Nachricht für den Musikverein Harmonie Lottstetten und den Chorverband Hochrhein: Das Land unterstützt beide Vereine in der schwierigen Pandemie-Situation und sorgt dafür, dass auch in Zukunft ein aktives Vereinsleben am Hochrhein möglich ist. Das hat am vergangenen Dienstag das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bekannt gegeben, informieren die Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle (Grüne) und Sabine Hartmann-Müller (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Wutöschingen Zwei Bezirksmusikfeste gibt es 2022 im Wutachtal Das könnte Sie auch interessieren

Der Musikverein Harmonie Lottstetten erhält 12.640 Euro für ein Sonnensegel für Proben und Auftritte im Freien. Dazu schreibt der Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 die Grünen, Niklas Nüssle: „Die Pandemiesituation wird uns leider noch eine Weile begleiten. Deshalb freut es mich, dass der Musikverein Lottstetten hoffentlich schon im Frühling und Sommer unter dem Sonnensegel im Freien proben und auftreten kann. Als Schalmeienspieler weiß ich, wie störend die pralle Sonne besonders im Hochsommer sein kann, da hätte ich mir schon oft ebenfalls ein Sonnensegel gewünscht und beglückwünsche den Musikverein Lottstetten deshalb dazu.“

Für den Chorverband Hochrhein stellt das Land eine Förderung von mehr 20.000 Euro bereit, damit der Verband mobiles Equipment für Proben und auswärtige Auftritte anschaffen kann. Dazu schreibt die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller in einer Mitteilung: „Als Chormusikfreundin lege ich großen Wert darauf, dass im Einklang mit den Regeln zum Infektionsschutz möglichst viel Kontinuität bei den Proben ermöglicht wird. Ich freue mich daher, dass das Land den Chorverband Hochrhein bei der Anschaffung von Probe- und Konzertequipment unterstützt.“

Höchenschwand „Singen war plötzlich ein gefährliches Hobby“: Chorverband Hochrhein leidet sehr unter der Corona-Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Die finanzielle Unterstützung durch das Land stelle sicher, dass beide Vereine auch in Zukunft ihren wichtigen Beitrag zur offenen Gesellschaft am Hochrhein leisten können, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.