von Ingrid Ploss

Firma Vetter Kabelverlegetechnik in Lottstetten bereichert den Zugang zu ihrem Seminarraum mit einem Werk des Künstler-Duos Anra. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigen sich die Brüder Andreas und Ralph Hilbert mit Trash-Art – einer Kunstrichtung, die Recycling und Upcycling umsetzt und damit auch gesellschaftskritische Punkte beleuchtet. Das betreffende Kunstwerk arbeitet mit visuellen Effekten, erzielt Eindrücke von Bewegung, Vibration und Überlappung und ist der Op-Art zugeordnet.

Die Op-Art

Die Stilrichtung Op-Art entstand in den 1960er Jahren und lässt mit geometrischen Figuren irritierende optische Täuschungen entstehen. Einige Werke der Op-Art werden zur kinetischen Kunst gezählt, da sie nicht nur auf formal-kompositorischem Wege Bewegung illusionieren, sondern auch durch tatsächliche manuelle, mechanische oder elektrische Bewegung. So geht es auch in diesem Werk nicht um optische Täuschung, sondern um eine Installation, die mit Lichtprojektoren das Anliegen der Firmenarbeit, Kommunikation und Vernetzung, zum Ausdruck bringt. Das Unternehmen steht für innovative Leistungen und Produkte, die Kunden begeistern sollen, zum Breitbandausbau und zur Energiewende beitragen.

Das Kunstwerk und seine Botschaft

Pro Objektkasten sind jeweils zwei LED-Lichtprojektoren eingebaut, die 450 Lichtpunkte beleuchten, also insgesamt 900 Lichtpunkte pro Objektkasten. „Die verwendeten Subducts/Microducts erhielten wir mit freundlicher Unterstützung kostenlos als Spende von Gabacom, Emtelle und Egeplast international GmbH“, erläutert Geschäftsführer Harald Vetter. Im Zentrum steht, dargestellt durch eine Kugel aus Kupferdraht, das Unternehmen. Die Kugel ist mit beiden Bildkästen durch Patch-Kabel verbunden und demonstriere die starke internationale Vernetzung und Kundenverbundenheit.

Kommunikation mit dem Betrachter

Durch einstellbare Modi verändert sich die Farbreihenfolge, Geschwindigkeit und Lichtintensität auf beiden Bildträgern und symbolisiert den Daten- und Stromfluss. Die Kommunikation der Betrachter kann durch eingebaute Mikrofone sichtbar und erlebbar gemacht werden. So entsteht eine Verbindung zwischen Betrachter und Kunstwerk. „Das Lottstetter Künstler-Duo Anra hat nach vielen gemeinsamen Gesprächen und kreativen Stunden unsere Mission, unsere Vision und unseren Slogan in einem großartigen Kunstwerk zum Ausdruck gebracht“, resümierte Harald Vetter begeistert.