Jestetten (sk) „Das Klettern hat mir am meisten Spaß gemacht. Auch Baseball und Zumba waren cool“, sagt die neunjährige Romy – und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu. „Aber eigentlich war alles toll, das waren vier richtig spannende Tage.“ Klettern? Baseball spielen? Und zwischendurch eine Runde Zumba? Diese Sportvielfalt gibt es wohl nur im Kindersportcamp Jestetten.

Statt die Ferien auf der Couch oder vor der Playstation zu verbringen, war Sport pur angesagt. Und das sogar grenzüberschreitend, war bei der zweiten Ausgabe der Veranstaltung auch der Leichtathletik Club Schaffhausen mit dabei. Auf der Munotsportanlage in Schaffhausen gab es Lektionen im Sprinten, Stabhochsprung und im Dreisprung, wobei hier exklusiv der Schweizer Meister Simon Sieber den Kids seine Sportart näher brachte.

„Wir sind eine echt sportliche Region“, freut sich Rebecca Fritz. Die Initiatorin des Sportcamps kann auch nach Ausgabe Nummer 2 ein durchweg positives Fazit ziehen. „Die Kinder hatten eine tolle Zeit und extrem viel Spaß. Das Camp war einfach ein voller Erfolg.“ Doch nicht nur die Kids waren mit Leidenschaft am Start. Denn damit solch eine Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden kann, braucht es eben auch die hiesigen Vereine und Trainer, die mit von der Partie sind. So nahmen sich zahlreiche Übungsleiter extra Urlaub oder schaufelten sich Zeitfenster frei, um mit den Kindern zu trainieren. Warum? „Weil es einfach extrem viel Freude macht“, sagt Andreas Gillich, der für den TV Jestetten Tischtennis angeboten hatte. „Wir haben mit dem Camp auch die Chance, den Kindern unsere Sportart näher zu bringen. Einige Kids hatten noch nie Tischtennis gespielt und haben nun entdeckt, wie spannend unsere Sportart ist.“

Aber auch eher „exotische“ Lektionen wie Golfen standen auf dem Programm. So stellte der Golfclub Rheinblick in Nack seine Profitrainer ab, um den Kindern einen Einblick in die Welt des Golfsports zu geben. Als der schottische Trainer John Wilson auf der Driving Range den kleinen, weißen Ball mit voller Wucht weit über den Fangzaun hinweg schlug, welcher bei rund 250 Metern stand, wurden die Kinderaugen riesig.

Neben dem Sport standen auch gemeinschaftliche Aktivitäten auf dem Programm. Zusammen Mittagessen, am Nachmittag Obst- und Kuchensnacks, dazu kleine Gesellschaftsspiele in den Pausen. Für die 60 Kinder war volles Programm angesagt in den vier Tagen, Langeweile kam da keine auf. „Das Camp war super. Ich werde im nächsten Jahr sicher wieder mitmachen“, sagt Romy mit leuchtenden Augen stellvertretend für alle.