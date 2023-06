Das im März 2022 im benachbarten schweizerischen Rheinau eingeweihte Rettungsboot „RB Wyland“ ist seit dem 2. Mai auch auf deutscher Seite einsatzbereit und alarmierbar.

Warum wurde ein gemeinsames Rettungsboot angeschafft?

In den vergangenen Jahren kam es im Bereich der Rheinschleife und stromabwärts in Richtung Lottstetten/Rüdlingen/Hohentengen zu zahlreichen Einsätzen auf dem Rhein und dessen Ufergelände. Daher dachten Verantwortliche über die Anschaffung eines Mehrzweckbootes nach und die Überlegungen wurden als grenzüberschreitendes Projekt in die Praxis umgesetzt.

Wer hat das Boot angeschafft?

Der Anschaffung des Bootes gingen umfangreiche Planungen der Gemeinden und Feuerwehren beiderseits des Rheines voraus und die Ämter und politischen Stellen waren somit auch herausgefordert. Somit beteiligten sich die Gemeinden des Stützpunktes Weinland, der Gemeinde Jestetten, der Landkreis Waldshut und die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich an den Anschaffungskosten des Bootes.

Wie haben sich die Wehrmänner auf den Einsatz vorbereitet?

Beide Mannschaften absolvierten die Bootsführerscheine und eine Zusatzausbildung. Unter anderem wurden die Bootsführer durch die Seepolizei Zürich geschult. Praktische Übungen wurden zum Teil im Schwimmbad Rheinau trainiert. Eine gemischte Bootsbesatzung beider Feuerwehren bei bestimmten Einsatzlagen ist vorgesehen.

Warum war das Boot bisher nur in der Schweiz im Einsatz?

Der Bootsgruppe der Feuerwehr Jestetten machte Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, als es an das Absolvieren der Bootsführerscheine und die weiteren Ausbildungen ging. Daher verzögerte sich die Einsatzbereitschaft auf der deutschen Seite erheblich. Da die Kameraden des Stützpunktes Weinland im Vorfeld über zahlreiche Bootsführerscheine verfügten, war das Boot für die schweizerische Seite schneller einsatzbereit und absolvierte bereits mehrere Einsätze.

Wo liegt das Rettungsboot?

Das Mehrzweckboot wird aufgrund der gegebenen Situation mit der Wehranlage beim Kraftwerk Rheinau und den beiden anderen Hilfswehren im Bereich der Rheinschleife nicht im Wasser liegen, sondern in Rheinau auf dem Land in einer Garage abgestellt sein. Beide Feuerwehren haben Zugriff auf das Einsatzmittel Boot, welches auf einem Trailer verlastet ist.

Aufgrund seiner Konstruktion kann das Rettungsboot an verschiedenen Slipstellen mit einem Allradfahrzeug zu Wasser gebracht werden. Weiterhin soll es auf der schweizerischen Seite auch auf anderen Gewässern zum Einsatz kommen.

Bei welchen Einsätzen wird das Boot zu Wasser gelassen?

Das Boot wird bei Einsätzen wie Personenrettungen, Boots- und Freizeitunfällen, Personenbergungen, dem Gewässerschutz, der Brandbekämpfung, Hilfeleistungen, als Transportmittel sowie der Unterstützung bei Einsätzen der Polizei und anderen Organisationen Verwendung finden. Die kantonale Seepolizei hat das Boot „RB Whyland“ zukünftig als Unterstützung fest auf ihrem Einsatzplan.

Eingesetzt wird das Rettungsboot in erster Linie ab dem Rheinfall bis zum Kraftwerk Reckingen. Weitere Einsatzorte für die Feuerwehr Jestetten erfolgen durch die Anforderungen über die Integrierte Leitstelle in Waldshut.

Gab es schon einen Einsatz mit deutscher Besatzung?

Den ersten Einsatz mit deutscher Besatzung und somit die Feuertaufe bestand das Boot am Mittwoch, 24. Mai, auf dem Rhein bei Hohentengen, als nach einer Person im Wasser gesucht wurde.