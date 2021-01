von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat erteilte dem Antrag eines Gastronomen zur Umwandlung seines Hotels an der Hauptstraße in ein Wohngebäude eine Absage. Der Grund hierfür ist formaler Natur: der Antrag war unvollständig; so fehlten sämtliche Bemaßungen auf den Plänen. Ersichtlich war jedoch, dass das Gebäude erhöht werden soll, um die Nutzungsfläche im Obergeschoss zu vergrößern. „Da für diesem Bereich kein Bebauungsplan vorliegt, muss sich das Gebäude in die Umgebung einpassen“, erklärte Bürgermeister Andreas Morasch. Und da es sich dabei bereits jetzt schon um das höchste Bauwerk in weitem Umkreis handelt, schien dem Gemeinderat ein Ausbau des Daches, unabhängig von den Ausmaßen, als unzulässig.

Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen den Antrag eines Hotels in der Wettegasse, einen Ankunftsraum im Haupthaus anzubauen sowie das benachbarte Gebäude mit einem Fahrstuhl zu versehen. Durch die Umgestaltung des Parkplatzes geht demnach kein Stellplatz verloren, wie Morasch feststellte.

Außerdem verlängerten die Gemeinderäte den Vorbescheid zum Neubau von zwei Einfamilienhäusern mit Doppelgaragen in der Oberen Dorfstraße in Nack. Bislang wurde das Bauvorhaben nicht realisiert; damit die Genehmigung hierfür nicht verloren gehen, war jetzt eine Verlängerung des Bescheids erforderlich.