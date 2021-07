von sk

Die deutschen Gemeinden Jestetten und Altenburg sind über lange Zeit hinweg mit dem Kloster und dem Städtchen Rheinau in der Schweiz verbunden gewesen. Auch wenn der Rhein als Staatsgrenze zwischen den Gemeinden liegt, so gibt es doch immer wieder Verbindungen. Unter anderem zeigen Fotos aus der Werkstatt des Jestetter Bildhauers Siegfried Fricker (1907 bis 1976), dass das steinerne Relief eines Sämanns an der ehemaligen Bäckerei in Rheinau aus der Werkstatt Fricker stammt. Eine jüngst in den Besitz der historischen Sammlung des Bildungswerks Jestetten gelangte Reliefplatte, die 1972 als Geschenk für den langjährigen Altenburger Pfarrer Welz gefertigt worden ist, zeigt neben dem Altenburger Wappen auch das des Klosters Rheinau, schreibt das Bildungswerk Jestetten in einer Pressemitteilung.

Seit einiger Zeit besteht eine Zusammenarbeit von Bildungswerk Jestetten, der von der Gemeinde Rheinau getragenen Dokumentationsstelle und dem Museumsverein Rheinau. Vor zwei Jahren besuchte eine Delegation aus Jestetten die Dokumentationsstelle. Vergangenes Jahr wurden die Räume des geplanten Museums im Abttrakt auf der Rheinauer Klosterinsel besucht.

Unterstützung

Nun unterstützt die Dokumentationsstelle Rheinau das Bildungswerk bei der Digitalisierung von stark beschädigtem Fotomaterial aus dem Nachlass von Siegfried Fricker. Ein stark unterbelichtetes und gealtertes Glasplattennegativ aus den 30er Jahren zeigt eine Versammlung des damaligen Gesellenvereins in eigenen Räumen. Da ähnliche Aufnahmen nicht bekannt sind, wurde mit der besseren Infrastruktur der Dokumentationsstelle der Versuch unternommen, dem Negativ mehr Details zu entlocken.

Das Ergebnis

Unter anderem konnte gezeigt werden, dass ein Heiligenbild aus dem Hintergrund des Raumes von Siegfried Fricker stammt, der als Senior des Gesellenvereins im Gruppenfoto abgebildet ist. Auch wenn das Foto nicht reproduktionsfähig ist, ist es im Hinblick auf das anstehende Jubiläum von „100 Jahre Kolpingsfamilie Jestetten“ im Jahr 2023 doch bedeutsam.

Wie Daniel Grob vom Museumsverein Rheinau und Konrad Schlude vom Bildungswerk Jestetten bekräftigten, soll die Zusammenarbeit weiter vertieft werden. Die Einrichtung des Museums auf der Klosterinsel und das Projekt „Keltenwald Schwaben“ auf der anderen Rheinseite ergänzen sich laut der Mitteilung ideal. So könne auf beiden Seiten der heutigen Staatsgrenze die lokale Identität gestärkt und ein Symbol der langen gemeinsamen Geschichte geschaffen werden.