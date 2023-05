Robert Binkert, Vorsitzender der Raiffeisenwarengenossenschaft Jestetten, hat in der Hauptversammlung über die Geschehnisse 2022 berichtet. Er merkte an, dass es aktuell schwierig sei, Entscheidungen zu treffen, die Genossenschaft aber bis heute in jeder Krise eine gute Hand bewiesen habe. Die „Gnossi“ ist 1934 gegründet worden und hat 58 Mitglieder aus Jestetten, Lottstetten und Umgebung.

Dass die Buchhaltung durch ein Mitglied erfolgen kann, freut Binkert. Lothar Altenburger erledigt dies seit einem Jahr. Die Zusammenarbeit mit den Angestellten und im Aufsichtsrat sei sehr harmonisch. Das gute Klima würden die Kunden spüren, Raimund Hartmann habe schon des Öfteren lobende Worte für seine Mitarbeiter und sich gehört. Er ist seit 35 Jahren im Dienst und leitet maßgeblich die Geschäfte.

Lothar Altenburger referierte über die Zahlen und teilte mit, dass die Umsatzsteigerung hauptsächlich auf die Preissteigerungen zurückzuführen ist. Altenburger ist froh, dass es bei der ZG läuft. Damit verbunden ist wenig Bedarf des Aufsichtsrats, in das tägliche Geschäft einzugreifen. Das Gebäude wurde renoviert und verschönert, das Fassadenbild hat Markus Vallböhmer bearbeitet. Nur das Dach sei in einem schlechten Zustand. Die Schäden wurden „geflickt“, jedoch muss es bald komplett saniert beziehungsweise ausgetauscht werden. Laut Altenburger kann auf Rücklagen zugegriffen werden, alle hoffen, dass sie ausreichen.

Aufsichtsratsmitglied Karlheinz Schaub betonte ebenfalls die konstruktive Zusammenarbeit. Eine Finanzprüfung ergab keinen Anlass für Zweifel. Das Geschäft sei ein guter Anlaufpunkt für Waren des täglichen Bedarfs. Raimund Hartmann: „Wir verkaufen 60 Laib Brot in der Woche, mehr als Blumenerde.“ Viele Firmen, Privatpersonen, die Gemeinde und die Hausmeister der Schulen seien Stammkunden. Bei den Wahlen wurden Vorstandsmitglied Lothar Altenburger, Arno Hornung als Aufsichtsratsmitglied und Karlheinz Schaub als Aufsichtsratsvorsitzender einstimmig bestätigt.