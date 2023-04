Der Turnverein Altenburg hat sich zur 40. Hauptversammlung getroffen. Die Vorsitzende Irene Schreiber freute sich über knapp 50 anwesende Mitglieder. Der Jahresbericht 2022 zeigte, dass nach der Corona-Pandemie in manchen Gruppen ein zögerlicher Beginn zu beobachten war. Mittlerweile ist der Trainingsbetrieb fast auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Die Teilnahme an der 1150-Jahr-Feier kam mit den angebotenen Speisen gut an. In der Kommunikation mit dem TV Jestetten wurde festgestellt, dass auch andere Turnvereine Schwierigkeiten haben, Übungsleiter zu gewinnen.

Vor den Sommerferien im Juli 2022 sind einige Übungsleiter aus ihrem Amt ausgeschieden, so dankte Irene Schreiber Christina Unzicker, Sandra von Maikowski, Barbara Russ, Rebecca Fritz und Alwine Marquardt. Alle Übungsleiterposten konnten wieder besetzt werden, so kümmern sich Svea Peper und Chiara Moog um das Turnen der kleinen Mädchen und Tatjana Ostertag um das Kleinkindturnen. Johanna Altenburger und Sarah Raif betreuen die Gruppe mit den mittleren Mädchen. Für das Eltern-Kind-Turnen zeichnen Anna Claßen und Jana Robertson verantwortlich. Zwei Übungsleiter haben Ihre Lizenz im Oktober um vier Jahre verlängert.

Die Berichte der Übungsleiter zeigten, dass der Zusammenhalt in allen Gruppen sehr gut ist. Die Fitnessgymnastik am Freitagvormittag ist besonders beliebt. Gertrud Meier, 85 Jahre alt, wurde für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt, sie freute sich über die Urkunde und den Blumenstrauß und, dass sie die Gymnastik besuchen kann. Karin Merkt ist seit 25 Jahren dabei, ebenfalls in der Freitagsgruppe. Seit 50 Jahren Mitglied ist Irene Härtenstein, sie gehört der der Fitnessgymnastikgruppe am Dienstagabend an.

Die Wahlen leitete Bürgermeister Dominik Böhler. Zu wählen waren die Vorsitzende – Inge Schreiber trat erneut an – und Kassiererin Michaela Felsenberg sowie Beisitzerin Dunja Kähler, die sich ebenfalls zur Wiederwahl stellten. Jugendwart Elisabeth Altenburger stellte sich in Abwesenheit erneut zur Wahl. Alle wurden einstimmig bestätigt. Einzig der Posten eines Kassenprüfers war neu zu besetzten, da Doris Johann nicht wieder zur Verfügung stand. Beatrix Brüderle nahm die Wahl an.

Der Verein: Im Vorstand sind die Vorsitzende Inge Schreiber, die stellvertretende Vorsitzende Ursula Windler, Kassiererin Michaela Felsenberg, Schriftführerin Martina Heine, Jugendwart Elisabeth Altenburger, die Beisitzer Dunja Kähler und Heinrich Ostermeier. Ehrenvorsitzende ist Doris Johann. Der Turnverein hat 334 Mitglieder: 130 Jugendliche, 235 weibliche und 99 männliche Erwachsene.