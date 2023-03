Der Kirchenchor Cantus Valbenja der Seelsorgeeinheit Jestetten hat sich nach zweijähriger Pause wieder zur Hauptversammlung getroffen. Der Abend begann in der Kirche mit einer Andacht, der offizielle Teil fand im Restaurant „Café Winkel“ statt.

Über die anwesenden Mitglieder freute sich die Vorsitzende Ruth Altenburger sehr, sei doch die Pandemiezeit sehr schwer gewesen. Ruth Altenburger verkündete, dass sich der Chor über fünf neue Mitglieder freuen kann. Diese sind Tobias Baube und Walter Bohnert im Bass, Isabelle Fricker im Alt, Silvia Rumm und Martina Schreier im Sopran. Der Chor Cantus Valbenja sei aber weiterhin sehr an neuen Mitgliedern interessiert. Der Bericht der Protokollantin zeigte die Aktivitäten der letzten zwei Jahre auf und erinnerte mit vielen Fotos. Die Beisitzer Gerda Bächle und Claus Giller wurden einstimmig bestätigt. Zudem Viele Ehrungen standen an: Gerda Bächle, Uschi Müller, Ernst Sigg und Claus Giller wurden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Lothar Altenburger gehört dem Chor seit 40 Jahren an, Rosi Kübler sogar seit 50 Jahren. Diese stolzen Jahre überbot Werner Fricker mit 65 Jahren aktives Singen. Dass es keine Altersbegrenzung für das Singen im Chor gibt, beweist Gertrud Meier. Sie singt bereits seit 70 Jahren im Kirchenchor. Chorleiter Benno Grupp begann seine Rede mit einem Zitat von Karl Valentin: „Es ist schon alles gesagt, nur nicht von mir.“

Er dankte den Sängern für ihr Engagement, er sei dankbar dafür, dass die Pandemie ohne große Verluste an Sängern vorübergegangen ist und sogar fünf neue hinzugestoßen seien. Er stellte ebenso die Leistung derer in den vergangenen zwei Jahren heraus, die jede Woche zu den Gottesdiensten den Gemeindegesang unterstützten. Er komme gerne, um die Proben zu leiten. Große Freude bereite ihm, dass am Ostersonntag die Mozartmesse „Missa in C“ mit Orchester, Solisten und dem Chor zur Aufführung kommen wird. Die problemlose Kommunikation zwischen Pfarrer und Chor betonte er besonders. Pfarrer Richard Dressel, Präses des Kirchenchors, dankte den Mitgliedern für die Beteiligung während der ganzen Pandemiezeit.

Der Chor: Vorsitzende des Kirchenchors Cantus Valbenja ist Ruth Altenburger, Chorleiter Benno Grupp. Die Sänger sind an keine Konfession gebunden, auch das Alter spielt keine Rolle. Der Chor probt mittwochs, 20 Uhr, im Bischof-Starck-Haus in Lottstetten.