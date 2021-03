von sk

Der CDU-Ortsverband Jestetten, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, hat sein Jubiläumsjahr mit einem Infostand eröffnet und das Gespräch mit den Bürgern gesucht, um den politischen Gedankenaustausch zu fördern. Das Team um Konrad Schlude berichtete über die eigenen Aktivitäten, etwa die im vergangenen Herbst durchgeführte Dorfputzete oder die Pflanzaktion im Jestetter Wald.

Die mittlerweile zur Tradition gewordene Fotowand diente oft als Gesprächseinstieg in die aktuelle Kommunalpolitik. Ebenfalls vertreten war die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, die seit ihrem Einzug in den Landtag eng mit dem CDU-Ortsverein Jestetten zusammenarbeitet. So hat die Abgeordnete den Fördermittel-Antrag für das Altenburger Keltenprojekt unterstützt; auch bei der Pflanzaktion war sie beteiligt.

Im Gespräch mit den Bürgern nahm Hartmann-Müller deren Anliegen auf. Zum Abschluss ihrer Stippvisite beteiligte sich die Abgeordnete auch spontan an der Aktion, das verdreckte historische Ortsschild am Altenburger Sportplatz zu putzen.

Die nächsten Veranstaltungen

Die nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr ist die Feierstunde mit ökumenischer Andacht am 11. April, dem 75. Jahrestag der Gründung des CDU-Ortsvereins. Am 26. August findet eine Gedenkveranstaltung „Den Opfern von Krieg und Gewalt“ statt. Eine Veranstaltung will der Ortsverein zum „Tag der Demokratie“ der UNO am 15. September ausrichten, da dieser Tag genau der 75. Jahrestag der ersten freien Wahl nach dem Krieg sein wird.