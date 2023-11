Die Arbeitsgemeinschaft der CDU Ortsverbände von Hohentengen, Jestetten und Küssaberg hat das Thema der Stärkung des Ehrenamtes aufgegriffen. In einer Reihe von Diskussionsabenden soll mit Vereinsvertretern erörtert werden, wie das für den ländlichen Raum überaus wichtige Ehrenamt gestärkt werden kann. Die daraus resultierenden Ergebnisse sollen dann den Abgeordneten übergeben werden, informiert die Arbeitsgemeinschaft in einer Mitteilung.

Der erste Diskussionsabend hat nun in Jestetten stattgefunden. Der Referent Thomas Baumgartner kommt aus Küssaberg und ist dort in hohem Maße ehrenamtlich aktiv. In seinem Eingangsreferat beleuchtete Baumgartner einige aktuelle Probleme, die das Ehrenamt heute hat. Es gibt eine abnehmende Bereitschaft, Vorstandsämter zu übernehmen. Dies unter anderem deshalb, weil die Administration immer aufwendiger wird. Gebühren für Gema und GEZ für das Vereinsheim verursachen nicht nur Kosten, vielmehr ist es vor allem auch administrativer Aufwand, der die Motivation der ehrenamtlich Tätigen schmälert.

Insgesamt sei es so, dass ein paar wenige schlechte Beispiele zu immer stärker werdenden Reglementierungen führen, die für alle eine Verschlechterung darstellen. Auch die steuerliche Seite wurde von Thomas Baumgartner beleuchtet. Da ein Verein schon mit relativ geringem Umsatz steuerpflichtig werden kann, müsse extra ein Förderverein gegründet werden; dabei habe man doch schon Mühe, einen Vorstand zu besetzen, nun bräuchte man aber zwei. Baumgartner erwähnte aber auch positive Beispiele. So sei in Dang­stetten die Arbeitsteilung zwischen den Vereinen und dem Arbeitskreis „Belebung Ortsmitte Dang­stetten“ sehr gut. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Küssaberg funktioniert auch deshalb so gut, weil die Vereine nicht nur empfangen, sondern sich aktiv in die Gemeinde einbringen.

In der Diskussion wurden auch die Möglichkeit der sozialen Medien thematisiert. Einerseits sorgt die totale Verfügbarkeit von Kommunikation in den sozialen Medien dafür, dass klassische Angebote der Vereine weniger angenommen werden, aber wie auch Baumgartner berichtete, könne konsequente und intensive Öffentlichkeitsarbeit über diese Kanäle auch zu erfolgreicher Mitgliederwerbung führen. Nach dem erfolgreichen Start der Veranstaltungsreihe soll der nächste Diskussionsabend noch in diesem Winter in Küssaberg stattfinden.