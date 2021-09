Jetzt steht es fest. Vier Kandidaten treten in Jestetten zur Bürgermeisterwahl am 26. September an: Die beiden Dettighofer Dominic Böhler und Markus Glattfelder sowie die beiden Dauerbewerber Rüdiger Widmann und Samuel Speitelsbach. Einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist hat der Gemeindewahlausschuss die Bewerbungen geprüft und die Wählbarkeit der Kandidaten festgestellt.

Anschließend legte der Gemeinderat Termine für öffentliche Vorstellungsrunden in Jestetten und Altenburg fest. Die amtierende Bürgermeisterin Ira Schelling (Sattler), die bekanntlich nicht mehr kandidiert, moderiert als Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses die Veranstaltungen.

Die Kandidaten stellen sich 15 Minuten lang einzeln vor, weitere 15 Minuten dürfen die Besucher Fragen stellen. Während ein Bewerber im Podium sitzt, sitzen die Mitbewerber in einem anderen Raum und können nicht mithören. Danach gibt es eine weitere Fragerunde mit allen Bewerbern.

Das sind die Kandidaten:

Dominic Böhler, Dettighofen

Dominic Böhler (37), verheiratet, zwei Söhne (2 und 4 Jahre), stammt aus Hohentengen und wohnt mit seiner Familie seit vier Jahren in Dettighofen. der Diplom-Verwaltungswirt arbeitet seit Oktober 2009 als Hauptamtsleiter in der Gemeindeverwaltung Lottstetten. Seit 2019 sitzt er im Gemeinderat Dettighofen. Der 37-Jährige ist im Musikverein Dettighofen und in der Feuerwehr Lottstetten aktiv. Als eine seiner Leidenschaften gibt er das Wandern an.

Jestetten Bürgermeisterwahl in Jestetten: Dominic Böhler sieht den richtigen Zeitpunkt für diesen Schritt Das könnte Sie auch interessieren

Markus Glattfelder, Dettighofen

Markus Glattfelder (54), verheiratet, zwei erwachsene Kinder (23 und 27 Jahre), ist in Dettighofen geboren, aufgewachsen, und er lebt bis heute in seinem Heimatdorf. Der Bauingenieur ist seit 1999 im Gemeinderat Dettighofen, seit 2014 Bürgermeisterstellvertreter, überdies ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Freiburg, ehrenamtlicher Gutachter im Ausschuss des Landkreises Waldshut Ost und Vorstandssprecher der Dorfladen-Genossenschaft Dettighofen.

Jestetten Bürgermeisterwahl: Für Markus Glattfelder ist Jestetten schon immer etwas Besonderes Das könnte Sie auch interessieren

Rüdiger Widmann, Waiblingen

Rüdiger Widmann, Jahrgang 1957, aus Waiblingen bei Stuttgart gilt als Dauerbewerber bei Bürgermeisterwahlen. Laut Medienberichten kandidiert er seit 2011 in mehreren Kommunen in Baden-Württemberg. Er wird als selbstständiger Kaufmann mit einem achtsemestrigen Betriebswirtschaftsstudium beschrieben.

Samuel Speitelsbach, Ravenstein

Samuel Speitelsbach (34) aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis gilt ebenfalls als Dauerbewerber bei Bürgermeisterwahlen. Er kandidierte in den vergangenen Jahren auch mehrfach bei Wahlen im Landkreis Waldshut. Wie jüngst im Frühjahr bei der Bürgermeisterwahl in Küssaberg. Medienberichten zu Folge gibt er als Beruf Diplomingenieur an.

Die Jestetter wählen am 26. September ihren Rathauschef: Zwei Vorstellungsrunden für die Kandidaten Laut Beschluss des Gemeinderats gibt es zwei Vorstellungstermine für die vier Kandidaten: In der Gemeindehalle Jestetten am Montag, 13. September, 19 Uhr, und in der Halle in Altenburg am Mittwoch, 15. September, 19 Uhr. Mit Blick auf die Corona-Verordnung sind für die Veranstaltungen die Besucherzahlen beschränkt auf 200 in Jestetten und 130 in Altenburg. Teilnahme nach vorheriger Anmeldung im Rathaus. Zutritt erhält nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. In der Halle gilt Maskenpflicht. Die Veranstaltung in Jestetten am Montag, 13. September, kann auch im Livestream verfolgt werden. Den Link veröffentlicht die Verwaltung rechtzeitig auf der Gemeindehomepage.

Die Bewerbung eines fünften Kandidaten unter dem Namen Johann Lafer hat der Ausschuss mit „als erkennbar nicht ernst gemeint“ zurückgewiesen.