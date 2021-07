Jestetten wählt am 26. September einen neuen Bürgermeister. Der erste Bewerber für die Nachfolge von Ira Sattler, die nach 16 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert, hat seine Unterlagen kurz nach der Veröffentlichung der Ausschreibung abgegeben. Dominic Böhler (37) aus Dettighofen, Hauptamtsleiter der Gemeinde Lottstetten und Gemeinderat in Dettighofen, stellt sich zur Wahl des neuen Rathauschefs, wie das Hauptamt im Jestetter Rathaus auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigte.

Engagement, Kompetenz und Bürgernähe

Der in Hohentengen aufgewachsene Familienvater identifiziere sich mit der Region und der Umgebung in seiner Heimat, wie er am Telefon beschreibt. In einer E-Mail an den SÜDKURIER schreibt er unter anderem: „Engagement, Kompetenz und Bürgernähe zeichnen mich aus, und für diese Eigenschaften stehe ich ein.“ Er wolle sich mit vollen Einsatz engagieren, um die lebendige und attraktive Gemeinde gemeinsam mit den Einwohnern positiv weiterzuentwickeln und voranzubringen. Er setze dabei auf einen intensiven Austausch mit den Einwohnern und eine transparente Kommunikation.

Mit einer umfangreichen Berufserfahrung

„Die Raumschaft liegt mir sehr am Herzen, ich bin in der Region sehr stark verwurzelt“, bestätigt Böhler am Telefon. Dabei verweist er auf seine fundierte Ausbildung und seine mittlerweile umfangreiche Berufserfahrung. Schon vor dem Studium, im Lauf der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Gemeinde Hohentengen, habe sich sein Interesse am Ortsgeschehen verfestigt. Und im Lauf der Jahre, mit zunehmender Erfahrung, sei der Gedanke gereift, noch einmal einen Schritt weiterzugehen. Böhler: „Für mich persönlich ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um mich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben.“

Ausbildung in Hohentengen und Studium in Kehl

Böhler besuchte die Robert-Schuman-Realschule in Waldshut, wurde in der Gemeindeverwaltung Hohentengen zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet, bevor er an der Technischen Oberschule in Freiburg (Gertrud-Luckner-Gewerbeschule) mit der allgemeinen Hochschulreife abschloss. Nach dem Zivildienst an der Wutachschule in Tiengen begann er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl mit dem Studium zum Verwaltungswirt (FH), das er 2009 mit dem Diplom abschloss.

Zur Person Dominic Böhler (37), verheiratet, zwei Söhne (zwei und vier Jahre), stammt aus Hohentengen und wohnt mit seiner Familie seit vier Jahren in Dettighofen. Der Diplom-Verwaltungswirt arbeitet seit Oktober 2009 als Hauptamtsleiter bei der Gemeinde Lottstetten. Er ist seit 2019 im Gemeinderat Dettighofen, aktiv im Musikverein Dettighofen und in der Feuerwehr Lottstetten. Seine Leidenschaft ist das Wandern.

Böhler ist nun seit zwölf Jahren Hauptamtsleiter der Gemeinde Lottstetten mit einem großen Aufgabengebiet. Es reicht vom Personalwesen bis zur Abwicklung der kommunalen Bautätigkeiten. „Ich freue mich jetzt, auf das, was kommt, auf viele nette Begegnungen und die Herausforderungen“, sagt Böhler.