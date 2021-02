von Ralf Göhrig

Nach exakt zehn Jahren verlässt der Lottstetter Bauhofleiter, Stefan Uhl, die Gemeinde Lottstetten. „Es fällt mir sehr schwer zu gehen“, sagte Uhl anlässlich seiner Verabschiedung, „doch wenn ich mich noch einmal verändern will, muss es jetzt sein.“ Bürgermeister Andreas Morasch bedauert den Verlust seines Mitarbeiters sehr, äußerte jedoch auch Verständnis für dessen Wunsch, an anderer Stelle noch einmal durchzustarten.

Viele Projekte

Der gelernte Elektriker Stefan Uhl war 2011 zur Gemeinde Lottstetten gekommen und übernahm bald die Aufgabe des Klärwärters in Balm. Zum 1. September 2014 wurde er zum stellvertretenden Bauhofleiter ernannt, nach dem Ausscheiden von Walter Schlageter zum Leiter des Bauhofs. Als solcher war er an vielen Projekten maßgeblich beteiligt, wie beispielsweise an der Ersatzwasserversorgung, dem Neubau des Tiefbrunnens, der Realisierung des Kreisverkehrs oder der Erschließung der Neubaugebiete Bonnlet und Bettleäcker II. „Stefan Uhl war jederzeit und vielseitig einsatzfähig und einsatzbereit“, stellte Andreas Morasch fest. „Er wird uns hier in Lottstetten als Mitarbeiter aber auch als Mensch fehlen“, ergänzte der Bürgermeister.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird sein Stellvertreter, Johann Kraft, den Lottstetter Bauhof leiten.