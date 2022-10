von Rotraud Opfermann

An Gemeinderat Raimund Hartmann ist ein Bürger herangetreten, um die Situation der dauerhaft belegten öffentlichen Parkplätze in Jestetten zu klären. Offenbar werden öffentliche Parkplätze dauerhaft durch Privatpersonen belegt. Laut Straßenverkehrsordnung ist es nicht verboten, Parkplätze dauerhaft zu belegen, solange das Fahrzeug regelmäßig bewegt wird und über eine Zulassung verfügt. Bürgermeister Dominik Böhler kommentierte die Situation so: „Eine zeitlich beschränkte Parkzeit auf den Parkplätzen würde das Problem auf die Straße verlegen und dies ist nicht zielführend.“ Weiter wurde angemerkt, dass es vielleicht ein persönliches Problem sei.

Jetzt im Herbst sind herabgefallenes Laub von Bäumen und Büschen sowie Früchte und Nüsse vielerorts am Boden zu finden. Auf dem Abschnitt der Kirchstraße im Bereich der Altenburgerstraße erregen das viele Laub und die heruntergefallenen Kastanien bei vielen Senioren Ärgernis und Angst, da sie sich nicht sicher auf dem Gehweg bewegen könnten. Bei diesem Thema bat Gemeinderätin Katja Steinbeißer darum, im Namen der Senioren Abhilfe zu schaffen.