Die Gesamtfeuerwehr Jestetten mit beiden Abteilungen und weitere Einsatzkräfte wurden am Pfingstsamstagabend, 27. Mai, 23.21 Uhr, zu einem Gebäudebrand in die Jestetter Hauptstraße alarmiert.

Wo ist das Feuer ausgebrochen?

Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein offener Brand in einem Geschäftsraum im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes mit starker Rauchentwicklung festzustellen. Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung von einem Wettbüro.

Wie ist die Feuerwehr vorgegangen?

Sofort bekämpften mehrere Trupps unter Atemschutz den Brand mit einem gezielten Innenangriff, welcher zeitnah zum Erfolg führte. Die Geschäftsräume im Erdgeschoss und das Inventar wurden durch das Feuer jedoch zerstört.

Rauch dringt aus dem Haus. Ein Feuerwehrmann steht am Eingang. | Bild: Uwe Kaier

Ist jemand verletzt worden?

Weiterhin wurden die Räume im ganzen Gebäude belüftet, abgesucht und mit Wärmebildkameras überprüft. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch die Wohnungen in den Obergeschossen in Mitleidenschaft gezogen und waren zumindest in der Nacht nicht bewohnbar.

Die Bewohner konnten das Gebäude unversehrt verlassen.

Wie lange dauerten die Löscharbeiten?

Die Feuerwehr Jestetten war mit sechs Fahrzeugen und 35 Angehörigen unter der Leitung des Gesamtkommandanten Holger Jörns im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Ein Feuerwehrmann schaut ins verwüstete Wettbüro. | Bild: Uwe Kaier

Wer war alles im Einsatz?

Über die Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

An der Einsatzstelle befanden sich auch der DRK-Ortsverein, ein DRK-Rettungswagen, Bürgermeister Dominic Böhler, Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger und ein organisatorischer Leiter des DRK.