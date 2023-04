Der Vollzug des Gemeindewaldhaushalts 2022 hat beim Gemeinderat Jestetten für zufriedene Gesichter gesorgt. Schließlich wurde mit dem Holzverkauf ein satter Überschuss erzielt. Und dies, ohne dass der Hiebsplan überschritten wurde – im Gegenteil: Im vergangenen Jahr wurden lediglich 1900 anstatt der geplanten 2300 Festmeter eingeschlagen.

Dies lag daran, wie das Kreisforstamt erklärte, dass der Jestetter Gemeindewald im vergangenen Jahr vom Borkenkäfer verschont geblieben ist. Allerdings hatten die Verantwortlichen in der Planung mit einem nennenswerten Käferholzanfall gerechnet. Nachdem der Käferbefall jedoch ausgeblieben ist und die Einnahmen erfreulich ausfielen, verzichtete man auf den weiteren Holzeinschlag.

Die Gemeinde Jestetten ist nicht so sehr von den Fichtenborkenkäfern betroffen wie Waldbesitzer im Schwarzwald, was daran liegt, dass hier im Weinbauklima die Fichte ohnehin nur einen geringen Anteil am Baumbestand hat. Im Moment sind es lediglich knapp zehn Prozent. Dennoch setzt das wärmere Klima den Jestetter Wäldern zu, weshalb bereits vor drei Jahrzehnten damit begonnen wurde, den Wald entsprechend umzubauen. Das bedeutet, wärme- und trockenresistente Baumarten einzubringen und zu fördern.

So wurde der Anteil der Eiche im Gemeindewald von rund sieben Prozent im Jahr 1990 auf 17 Prozent im Jahr 2022 gesteigert. Wärmeliebende Baumarten wie Walnuss, Schwarznuss und Sorbusarten wurden verstärkt gepflanzt. Im Nadelholzbereich sind es vor allem Lärchen und Douglasien, aber auch die Weißtanne, die den zukünftigen Wald bilden werden. Ziel ist es, durch entsprechende Pflegemaßnahmen, die Bäume schnell dick werden zu lassen. Dadurch gelingt eine rasche Speicherung von CO 2 , außerdem ist der nachwachsende Rohstoff Holz dadurch schneller am Markt verfügbar.

Dennoch spielt der Natur- und Artenschutz im Jestetter Gemeindewald eine große Rolle. Bereits im Jahr 1994 wurde der Schonwald Schwaben auf den Weg gebracht und in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schaffhausen wurden zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen und gefördert. Beispielsweise gibt es im Jestetter Wald Vorkommen von Wildkatzen, seltenen Schmetterlingsarten oder auch unscheinbaren Pflanzen, wie der kleine Igelkolben.

Eine besonders wichtige Rolle im Jestetter Wald spielt aber auch die Naherholung für die Menschen. Mehrere Rheinkilometer laden zum Wandern ein, zahlreiche Grillstellen zur Rast. Dies wiederum bedeutet einen großen Aufwand für den Gemeindewald. Mit rund 22.000 Euro steckt die Gemeinde mehr als zehn Prozent ihres Waldhaushaltes in die Erholungsvorsorge.