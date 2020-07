von Ralf Göhrig

Die Diskussion um das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat im Herbst vergangenen Jahres hohe Wellen geschlagen. Sie führte in einer teilweise emotional aufgeheizten Stimmung zu einer Polarisierung zwischen Landwirten und Unterstützern des Volksbegehrens. Unter dem Eindruck dieser Diskussion griff die Landesregierung viele Ziele des Volksbegehrens in einem Gesetzgebungsverfahren auf. Die Initianten haben deshalb im Oktober 2019 beschlossen, das Volksbegehren ruhen zu lassen.

Die BUND-Gruppe Jestetten sah von Anfang an keinen Nutzen in einer Konfrontation mit den hiesigen Landwirten und unterstützte die Unterschriftenaktion nicht aktiv. Stattdessen suchte sie im Herbst 2019 den Kontakt mit dem Altenburger Landwirt Robert Binkert, um mit einer gezielten Aktion aufzuzeigen, dass auch Landwirte und Naturschützer konstruktiv zusammenarbeiten können. Zusammen erfolgte die Planung von Blühflächen, die zur Verbesserung der Biodiversität – vor allem für Bienen und andere Insekten – dienen soll. Neben den Insekten dienen die Blühflächen Vögeln und Kleinsäugetieren als Deckung und Rückzugsraum.

Im April 2020 hat Robert Binkert eine Blühmischung auf einer Fläche von insgesamt einem Hektar Größe ausgesät. Diese Blühflächen befinden sich in Altenburg unterhalb der „Schanz“ an dem Weg zum Waldfestplatz sowie in Jestetten oberhalb des „Bernersees“ beim Wegkreuz. Die Flächen stehen das ganze Jahr zur Verfügung, werden weder gedüngt noch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt.

Patenschaften Patenschaften für Blühflächen können beim BUND Jestetten beantragt werden. Auf Wunsch gibt es eine Urkunde und eine Spendenbescheinigung. Kontakt per E-Mail (bund.jestetten@bund.net).

Interessierte Einzelpersonen, Vereine, Firmen, Organisationen und andere sind eingeladen, sich mit einer Blühpatenschaft an diesem Projekt zu beteiligen, um die Kosten für den Aufwand zu decken. Sie unterstützen damit einerseits vor Ort den Erhalt der Artenvielfalt. Andererseits setzen sie auch ein Zeichen in der gegenwärtigen Diskussion, dass nicht nur Landwirte, sondern die ganze Gesellschaft aufgefordert ist, einen Beitrag zur Erhaltung der Natur zu leisten. „Wer an einer Beteiligung in Form einer Patenschaft interessiert ist“, sagte Peter Blattmann vom BUND Jestetten im Gespräch mit unserer Zeitung, „kann für 20 Euro im Jahr ein Ar Blühfläche unterstützen.“ Eine positive Resonanz würde die Fortsetzung dieses Projekts finanzieren.