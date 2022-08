von SK

Lauchringen: Fahrerin bei Überschlag mit Auto schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 16. August, gegen 15.10 Uhr eine 19-Jährige bei einem Unfall auf der L 160 zwischen Kadelburg und Unterlauchringen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die junge Frau die Strecke von Kadelburg aus über die sogenannte Pritsche und kam vermutliche aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend fuhr sie einen Abhang hinauf, wo sich ihr Ford dann überschlug. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro, es wurde abgeschleppt.

Bis zum Ende der Unfallaufnahme musste die L 160 voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Lauchringen war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

Jestetten: Ersthelfer finden Fahrradfahrerin bewusstlos auf der Straße

Aus unbekannten Gründen ist am Dienstag, 16. August, gegen 23.40 Uhr eine 69 Jahre alte Fahrradfahrerin auf der Bahnhofstraße gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dir Frau bewusstlos auf der Straße liegend von einem Ersthelfer aufgefunden. Dieser alarmierte den Rettungsdienst, der die verletzte Frau ins Krankenhaus brachte.

Dachsberg: Unbekannter fährt Motorrad auf Parkplatz um Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag, 16. August, auf dem Parkplatz am Klosterweiherhof in Dachsberg ereignet hat. Laut Angaben parkte ein 58 Jahre alter Mann dort gegen 15.10 Uhr sein Motorrad. Als er gegen 15.30 Uhr wieder zu seinem Gefährt zurückkam, lag dieses seitlich auf dem Boden.

An der linken Seite konnten Eindellungen festgestellt werden. Wie es in dem Bericht weiter heißt, wird vermutet, dass ein ausparkendes Fahrzeug das Motorrad angefahren und zu Fall gebracht hat. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/92 22 80) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.