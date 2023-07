Das Waldfest des Musikvereins Altenburg vereinte am Wochenende Jung und Alt. Bereits zu Festbeginn um 19 Uhr war das Waldfest sehr gut besucht.

Festplatz mit Flair

Als um 20 Uhr der Musikverein Strümpfelbach spielte, waren die Festbesucher schon in Feierstimmung. Das Publikum erfreute sich an dem liebevoll hergerichteten Festplatz, der ein besonders Flair bot.

Das Waldfest wurde vom Musikverein Altenburg ausgerichtet. Anlass war der Vereinsausflug des Musikvereins Strümpfelbach. Da die Vorsitzende des Musikvereins Altenburg, Heike Raif, eine gebürtige Strümpfelbacherin ist, besteht schon seit Längerem ein loser Kontakt zwischen den beiden Vereinen. Strümpfelbach liegt im schönen Remstal, etwa zehn Kilometer von Waiblingen und 30 Kilometer östlich von Stuttgart entfernt. Im Herbst letzten Jahres war der Musikverein Altenburg zu Gast in Strümpfelbach und hat dort Ende September auf dem Kelterfest für Stimmung gesorgt und danach in der Kelter gefeiert. Nun wollten die Mitglieder des MV Strümpfelbach einen Gegenbesuch machen. Erwin Binkert, der stellvertretende Vorsitzende des MVA, hatte dann die Idee, dass der MVA ein Fest ausrichtet, auf welchem der MV Strümpfelbach spielen kann. So kam es zum Waldfest. Kulinarisch wurden die Gäste mit Steak, Wurst, Grillkäse und Pommes verwöhnt.

Auch die Idee, eine Kaffeestube anzubieten, wurde von den Besuchern gut angenommen. Ab etwa 22.30 Uhr spielte die Sprützchantemusigg auf und sorgte für ein weiter steigendes Stimmungsbarometer.

Rundum gelungen

Trotz des weit nach Mitternacht einsetzenden Regens blieben einige Festbesucher bis in die frühen Morgenstunden. Meinungen wie „ich bin total begeistert“, „ein mega Fest“, „so ein Fest, in so einem tollen Ambiente“ und „dieses Fest ruft nach einer Wiederholung“, waren oft zu hören.