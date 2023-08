Am Vormittag eine Runde Golf auf der prächtigen „Rheinblick“-Anlage in Nack. Gefolgt von einer Einheit Rudern mit Trainer Mario Eizaga auf dem Rhein inklusive kurzer Abkühlung. Und zum Abschluss des Tages gibt es noch eine Lektion im Breakdance mit Coach Andrej Lukjancikov. Wo gibt es solch ein Power-Sport-Programm mit Spaßgarantie? Vermutlich nur im „Kindersportcamp Jestetten“! Über fünf Tage durften sich wieder 60 Kids von 7 bis 13 Jahren in fünf altersgerechten Gruppen sportlich austoben. „Mir hat vor allem das Kunstradfahren gefallen, das habe ich noch nie gemacht“, sagt Timo. So war der RV Lottstetten erstmals mit dabei und konnte den neugierigen Kindern zeigen, was auf einem Fahrrad akrobatisch so alles möglich ist.

Das Konzept: Jede Gruppe hat an vier Tagen jeweils drei Trainingseinheiten, also insgesamt 12 verschiedene Sportarten werden ausgeübt. Als krönender Abschluss durften die Kids dann am fünften Tag noch alle gemeinsam ins Freibad Jestetten. Natürlich auch mit allerhand Spielen im Gepäck. „Es war zwar auch anstrengend, aber ich konnte viele neue Sportarten ausprobieren. Mein Favorit war dieses Mal das Bogenschießen“, sagt Lina mit strahlenden Augen. Mit ihrer hellblauen Camp-Mütze ist sofort ersichtlich, wem sie angehört: der einzig reinen Mädchen-Gruppe. Diese wurde innert kürzester Zeit zu einem verschworenen Haufen. Es wurde gemeinsam gelacht, gespielt – aber auch der Wettbewerb stand dann und wann im Fokus. Wie beim American Football, als es darum ging, möglichst viele Touchdowns für sein Team zu schaffen, also das Football-Ei bis in die sogenannte Endzone zu transportieren. So fand dieses Training grenzüberschreitend statt, vier Teammitglieder der „Schaffhausen Sharks“ brachte der „Hellblau-Gruppe“ ihre Sportart auf Schweizer Boden in Neuhausen näher.

Mit neugierigen Blicken als Beobachter beim American Football mit dabei: Dominic Böhler: „Fantastisch, was die Camp-Organisatoren da wieder auf die Beine gestellt haben“, zollt der Bürgermeister von Jestetten dem Organisationsteam seinen Respekt. „Für die Kids ist das ein echtes Ferienhighlight. Und auch für viele Eltern ein echter Mehrwert.“ Denn Ziel des Camps ist es auch, berufstätige Eltern in den doch sehr langen Sommerferien zu unterstützen. Immerhin für knapp eine Woche ist der Nachwuchs voll ausgelastet, ohne dass elterlicher Urlaub auf Arbeit beantragt werden muss.

Schließlich sind die Kids von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr behütet und beschäftigt. Es wird gemeinsam Mittag gegessen, am Nachmittag gibt es eine Obst- und Kuchenpause. Und den Rest des Tages geht es sportlich hoch her. „Echt stark, mit welcher Ausdauer und Power die Kids hier am Start sind“, sagt Ramon „The Punisher“ Kübler nach seiner Einheit. Der ehemalige Kickbox-Weltmeister hat dann auch ein paar mögliche „Nachfolger“ für „seine“ Sportart entdeckt. „Einige haben es richtig drauf gehabt. Mal schauen, vielleicht wird aus dem ein oder anderem ja mal ein Kickboxer“, sagt Kübler mit einem Augenzwinkern. Organisationschef Michael Mothes zeigt sich bei der Verabschiedung nach fünf Tagen jedenfalls begeistert über den Ablauf und das Auftreten der Kids – und er verteilte auch ein großes Lob an alle ehrenamtlichen Helfer. Denn immerhin brauchte es die Tage über zahlreiche Betreuer, die die Kinder zu den Trainings begleiteten. Vom Basiscamp aus, dem Sportplatz des SV Jestetten, wurde jeweils ausgeströmt. Mal ging eine Gruppe in die Gemeindehalle, eine zweite war zeitgleich Stand-Up-Paddeln beim „Inselpaddler SUP Club“ im Rhein in Altenburg, während andere einen Abstecher zum Klettern ins Aranea nach Schaffhausen machten oder sich beim Volleyball in der Realschulhalle vergnügten. „Ein großes Lob und ein riesiger Dank natürlich auch an alle Vereine“, ist Jugendsozialarbeiter Mothes begeistert von der Unterstützung der hiesigen Clubs. Denn wo sonst als im Kindersportcamp in Jestetten können die Kids sagen, dass sie innerhalb eines Tages Handball gespielt haben, später noch auf dem Tennisplatz aktiv waren und als Krönung noch eine Runde Judo absolvieren durften? „Ich fand eigentlich alle Sportarten toll, die wir gemacht haben“, sagt Annika.