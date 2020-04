Lottstetten vor 1 Stunde

Betrunkener Dacia-Fahrer: Patzer an Kreuzung endet mit zwei Verletzten und viel Blechschaden

Zwei Verletzte und mindestens 22.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollision, die sich am Mittwochabend an der Kreuzung Nacker Straße/Gärtnereistraße in Lottstetten ereignet hat. Der Unfallverursacher ist laut Polizeiangaben erheblich alkoholisiert gewesen.