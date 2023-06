Der Sängerbund Altenburg hat mit dem Musikverein Altenburg und dem Kinderchor Singschnäbel einen „Hock im Wald“ veranstaltet. Der Sängerbund war federführend und hatte die beiden anderen Vereine zur Programmgestaltung engagiert. Die Singschnäbel boten nach ihrem Auftritt süße Früchte zum Kauf an. Die Musikkapelle Altenburg spielte ab 12 Uhr zum Frühschoppen am Waldfestplatz auf. Sehr viele Gäste erfreuten sich, bei guter Musik das Mittagessen zu genießen.

Zur Kaffeezeit trat der Kinderchor Singschnäbel auf und zeigte, was seit der Gründung im November 2022 geschafft wurde. Das Publikum war erneut begeistert. Die Kaffeestube mit hausgemachten Kuchen und Kaffeevariationen wurde so gut angenommen, dass die Leckereien schnell weg waren. Der Stimmung der Gäste tat dies kaum einen Abbruch, sie blieben noch lange und unterhielten sich angeregt. Die Herren des Sängerbunds waren sehr zufrieden, war doch noch am Vortag nicht absehbar, ob das Wetter die erfolgreiche Durchführung des „Hock im Wald“ erschweren würde. Die Veranstaltung findet seit vielen Jahren immer an Christi Himmelfahrt statt und musste leider wegen der Pandemie einige Male ausfallen.