von Herbert Schnäbele

Einen kabarettistischen Leckerbissen haben die Besucher in der nach den Corona-Vorschriften voll besetzten Gemeindehalle Jestetten bei der Vorstellung „Mit dem Faust aufs Auge“ erlebt. Der Kulturkreis Jestetten und Umgebung hat mit der Verpflichtung des Kabarettisten Bernd Kohlhepp aus Tübingen voll ins Schwarze getroffen. Mit lautem Donner und Blitz und der markant durchdringenden Stimme als Faust zog Kohlhepp gleich zu Anfang das Publikum in seinen Bann.

Zur Person Bernd Kohlhepp ist ein deutscher Schauspieler, Autor, Mundartdichter und Kabarettist. Er kam 1962 in Zofingen zur Welt. Mit zwei Jahren zog er mit seinen Eltern nach Tübingen in das Ammertal, das ihm zur Heimat wurde. Nach dem Abitur studierte er an der Eberhard-Karls-Universität Empirische Kulturwissenschaften, gab das Studium aber zugunsten des Bühnendaseins auf. Er gründete zusammen mit Klaus Birk die Kabarettgruppe Vis à Vis. 1984 bekam er damit eine erste Sendung im ZDF. Seit 1999 ist er Akteur im Tübinger Harlekin-Improtheater. Er arbeitet als Sprecher und Autor für die „Sendung mit der Maus“, brachte mehr als 20 Tonträger für Kinder heraus und schrieb vier Bühnenprogramme. Bernd Kohlhepp lebt mit seiner Familie in Tübingen.

Viel versöhnlicher klang seine Begrüßung, bei der er deutlich machte, dass es so nicht den ganzen Abend weiter gehe. Er sagte: „Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier in Jestetten mit dem großen Werk von Goethe beglücken kann.“ Dass ihm das mit großer Routine und unglaublicher Ausdruckskraft gelingen werde, sollte das Publikum in den nächsten knapp zwei Stunden eindringlich erfahren.

Der Protagonist Bernd Kohlhepp (rechts) ermuntert das Publikum in der Gemeindehalle Jestetten, für den Fotografen zu posieren. | Bild: Herbert Schnäbele

Er stieg gleich voll ein mit einem Dialog im Nebel zwischen dem Herrgott und Mephisto, die er neben dem Gelehrten Faust trefflich verkörperte. Mit seiner besonderen Mimik und seiner außerordentlich großen stimmlichen Ausdruckskraft, gepaart mit blitzschneller Verwandlungskunst, gelang ihm die Darstellung des Dramas in hervorragender Weise.

Kabarettist Bernd Kohlhepp mit großer Leidenschaft und Verwandlungskunst bei der Hexenszene. | Bild: Herbert Schnäbele

Durch launige Zwischenbemerkungen und kurze Zwiegespräche mit einzelnen Zuschauern wirkte die Vorstellung kurzweilig und abwechslungsreich. Bemerkenswert, wie Bernd Kohlhepp in vielen Passagen die bekannten „geflügelten Worte“ aus dem Goethe-Drama in Bezug zur heutigen Wirklichkeit setzte und dabei das Publikum immer wieder zu großen Lachsalven und heftigen Beifallskundgebungen verleitete.

Auch hier ist der Kabarettist als Mephisto in seinem Element. Er präsentierte auch beachtliche Gesangseinlagen. | Bild: Herbert Schnäbele

Als Figuren kamen im ersten Teil bei den entsprechenden Szenen überwiegend Faust als Gelehrter, als glückloser Lehrer oder als Erdgeist, aber auch Mephisto im Zwiegespräch mit Faust, oder dem Herrgott, sein Famulus Wagner oder die Hexenszene zur Geltung. Der zweite Teil des Abends war, genau so stimmgewaltig wie der erste Teil, der Gretchentragödie gewidmet. Auch hier hat der Kabarettist die Figuren Faust, das Gretchen (Margarete), Mephisto oder die Nachbarin Martha Schwerdtlein trefflich parodiert, ebenfalls gespickt durch launige Dialoge mit dem froh gestimmten Publikum. Alles in allem ein berauschender Kabarettabend mit einem grandiosen Komödianten.