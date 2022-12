„Aufgrund einer möglicherweise bestehenden Gesundheitsgefahr“ ruft der Berghof Glatt Eier zurück. Laut Mitteilung des Bio-Bauernhof handelt sich sich um die Eier mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 21. Dezember.

Wo wurden die Eier verkauft?

Die Eier wurden laut Auskunft des Bauernhofs an den Dorfladen Dettighofen, den Dorfladen Altenburg, den Raiffeisen-Markt Jestetten, die Bäckerei Gutay in Lottstetten, den Landmarkt Lottstetten, Obsthof Henes in Lottstetten, Obstbau Buchter in Lottstetten, das Schlachthüsli Schaub Dettighofen, den Holzwiesenhof Kübler in Dettighofen sowie Bio Hauser (Wochenmarkt Jestetten).

Wie wurden die Eier entdeckt?

Die Salmonellen wurden in den Eiern eines der drei kleinen Ställe bei einer regelmäßigen Eigenkontrolle festgestellt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Salmonellen Der Bauernhof informiert auch über die Hintergründe von Salmonellen. Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Salmonellen-Erkrankung innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden würden in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder abklingen. Insbesondere bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten sich demnach schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, sei nicht sinnvoll.

Was bedeutet dies für die Kunden?

Kunden, die die entsprechenden Eier gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises oder im Austausch anderer Eier auf der Hofstelle in Balm zurückgeben. Der Bauernhof informiert außerdem darüber, dass Salmonellen mit einer Erhitzung ab 70 Grad abgetötet werden.