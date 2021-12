„Der Mensch steht im Mittelpunkt – Ökologisches Bauen im Sinne unserer Natur“, diese beiden Schlagwörter prägen den Familienbetrieb Ökohaus Ibach, welches seit 40 Jahren ökologisch konzipierte Häuser auf baubiologisch höchstem Niveau herstellt. Jedes Haus ist individuell und wird nach Kundenwunsch gebaut. Das jüngste Beispiel steht in Jestetten.

Moderne Architektur, klare Linien, hochwertige Materialien charakterisieren das im skandinavischen Stil gebaute Haus. In der Firma Ökohaus Ibach fanden die Bauherren den kompetenten und kreativen Partner. Die guten Erfahrungen anderer Bauherren mit dem gesunden Wohnklima in einem baubiologisch erstellten Haus und der individuellen Architektur überzeugten, genauso wie die hochwertige handwerkliche Verarbeitung.

Der Neubau in Jestetten ist durch die rot-weiße Fassade im skandinavischen Stil ein Blickfang! Sehr einladend ist der Eingangsbereich mit Vordach. Auch dies ein beeindruckender Aspekt der Planer von Ökohaus Ibach, die Leidenschaft, Kreativität und Erfahrungen mit den Kundenwünschen bündeln. Die Gaupen mit Vordach verleihen dem Haus eine besondere Note, gleichzeitig schaffen sie mehr Wohnraum und einen verbesserten Lichteinfall.

Ein weiterer optischer Akzent ist der Erker zum Garten, auch hier ein gefälliges und funktionales Bauelement, welches den Wohnraum erweitert. Das neue Haus in Jestetten reizt mit weiteren verschiedenen baulichen Raffinessen. So wurde unter der Decke ein zusätzlicher Stauraum durch eine Tür zugänglich gemacht und auch der ausreichend geplante Technikraum ist ganz im Sinne der Baufamilie.

Das neue Wohnhaus mit einer 170 Quadratmetergroßen Fläche ist ein KfW-55-Haus, mit hohem energetischem Standard und besonders umweltfreundlich. Konsequent ist das Holzhaus in der Wahl der Baustoffe. Ökohaus Ibach verwendet keine kritischen Materialien wie Polystrol- oder Mineralwolldämmung in den Wand- und Dachkonstruktionen – es wird ausschließlich mit natürlicher Holzfaser gedämmt. Der Fenster- und Zimmertüreneinbau wird FCKW-frei und ohne Bauschaum ausgeführt. Die Wände und das Dach sind dampfdiffusionsoffen, mit rein ökologischen Materialien gebaut. Dadurch können die Wände „atmen“ und die gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Haus sorgt ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.

Darüber hinaus bietet die Verwendung von Dämmstoffen aus Holz gegenüber herkömmlichen Produkten einen weitaus höheren sommerlichen Wärmeschutz. So leben die Bewohner auch bei hohen Außentemperaturen in einer angenehmeren Umgebung. Der ökologisch orientierten Baufamilie ist wichtig, mit Materialien des natürlichen Kreislaufes zu leben, in einem Haus im Sinne der Natur, in Harmonie mit den menschlichen Bedürfnissen und Empfindungen.

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit werden im Familienunternehmen schon längst umgesetzt. Experten aus Baubiologen, Architekten, Zimmerermeistern, Planern und Energieberatern schaffen mehr als „nur“ ein Eigenheim, sondern eine baubiologisch gesunde Wohlfühloase.