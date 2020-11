Lottstetten vor 1 Stunde

Bankräuber wollen in Lottstetten einen Geldautomaten mit Brandbeschleuniger knacken

Unbekannte haben laut Polizeibericht in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank in Lottstetten in der Hauptstraße in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.