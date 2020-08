von Ralf Göhrig

In Lottstetten hat sich etwas getan. Nichts Großes, Weltbewegendes, nein, es sind eher Kleinigkeiten, die hier und dort von den Mitarbeitern des Bauhofes aufgestellt und zum Teil selbst hergestellt wurden.

Aufwertung des Badeplatzes

Rechtzeitig in den Sommerferien konnten im Bereich der Erholungswiese an der „Gieße“ neue Steine zum gemütlichen Beisammensein an der Grillstelle aufgestellt werden. Außerdem wurden auf der Liegewiese am Rhein noch zusätzliche Sitzbänke mit Tischen errichtet, die den außergewöhnlichen Platz mit Bademöglichkeit weiter aufwerten.

Die Welt und den Himmel beobachten kann man auf den beiden neuen Himmelsliegen bei der Fähre nach Ellikon und am Hochbehälter in Nack. Dort wurde ebenfalls eine neue Sitzbank entlang des Wanderwegs aufgestellt. Und schließlich gibt es eine neue Spielzeugkiste am Kinderspielplatz in der Dorfmitte mit den, für das Spielen im Sand notwendigen Geräten.

Lob für gelungene Aktionen

Bürgermeister Andreas Morasch freute sich über die gelungenen Aktionen des Bauhofes und ist besonders stolz auf seine Mitarbeiter, schließlich haben diese die Einrichtungen nicht nur aufgestellt, sondern in liebevoller Handarbeit selbst gefertigt. „Ich hoffe, dass die Arbeit der Bauhofmitarbeiter geschätzt wird und das Mobiliar pfleglich behandelt wird, so dass viele Menschen lange ihre Freude daran haben“, sagte der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung.